Tarım Dairesi 5 gübre numunesinin içerikleri ile uyumlu olduğunu açıkladı

Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamada, tahıl üretiminde üst gübrelemede kullanılmak amacıyla ülkede çeşitli firmalar tarafından 13-19 Ocak tarihleri arasında ithal edilen 40-50 kg’lık katı gübrelerden alınan numunelere Güzelyurt Toprak-Su Laboratuvarı’nda yapılan analizlerde, içerikleri ile uyumlu bulunduğu kaydedildi.

