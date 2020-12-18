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Tarım Dairesi 3 ithal bir de yerli üründe limit üstü kalıntı tespit etti

18 Aralık 2020 Cuma 17:32
Tarım Dairesi 3 ithal bir de yerli üründe limit üstü kalıntı tespit etti
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TARIM DAİRESİ 3 İTHAL BİR DE YERLİ ÜRÜNDE LİMİT ÜSTÜ KALINTI TESPİT ETTİ

Tarım Dairesi, ithal ürünlerde 21 numuneden 3’ünde; yerli ürünlerde ise 14 numunenin birinde limit üstü bitki koruma ürünü tespit etti.

Tarım Dairesi, 11-17 Aralık tarihleri arasında yaptığı ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

Açıklamada, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak, Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçların, Avrupa Birliği’nde kullanılan “Pestisit Limitler Çizelgesi”nde değerlendirerek, sonuçların elde edildiği kaydedildi.

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İTHAL ELMA VE ARMUTTA KALINTI

Limit üstü kalıntı saptanan ithal ürünlerden Setar Ticaret’e ait elma ve Yoran Tarım Ürünlerine ait elmada limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünlerin firmaların isteği üzerine menşeilerine iade edildiği belirtilen açıklamaya göre, yine limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen SVS Tic. Ltd.’e ait Devevi armudu ise firmanın isteği üzerine imha edildi.

MAĞUSA’DA BİR ÜRETİCİNİN YERLİ DOMATES HASADI ERTELENDİ

Tarım Dairesi’nin bu hafta analiz ettiği 14 yerli üründen 13’ü temiz çıkarken, Mağusa’da Selahattin Kuş’un ürettiği domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi ve ürüne hasat erteleme uygulandı.

  18 Aralık 2020 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:

İsim

Yerli/ithal

Ürün

Analiz Sonucu

Sarıoğulları Ltd.

İthal

Acı Pul Biber

Temiz

Sarıoğulları Ltd.

İthal

Tatlı Kırmızı Pul Biber

Temiz

Selgün Tic.

İthal

Elma Kırmızı

Temiz

Selgün Tic.

İthal

Ayva

Temiz

Halil Kasap Paz.

İthal

Çeri Domates

Temiz

Halil Kasap Paz.

İthal

Armut Deveci

Temiz

Halil Kasap Paz.

İthal

Armut S.M

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Stk

Temiz

Yoran Tarım Ür.

İthal

Elma Golden

Temiz

Setar Tic.

İthal

Elma Stk

Menşeine İade

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Granny Smith

Temiz

Yoran Tarım Ür.

İthal

Elma Stk

Menşeine İade

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut Deveci

Temiz

Holly Grains Ltd.

İthal

Kepek

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Kiraz Domates

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut Deveci

İmha

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma (Sarı)

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma (Kırmızı)

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Kiraz Domates

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Çilek

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Armut Deveci

Temiz

Cengiz Mendeli

Mağusa

Pazı

Temiz

Cengiz Mendeli

Mağusa

Maydanoz

Temiz

Cengiz Mendeli

Mağusa

Brokoli

Temiz

Atilla Aslan

Mağusa

Pazı

Temiz

Selahattin Kuş

Mağusa

Domates

Hasat Erteleme

Selahattin Kuş

Mağusa

Hıyar

Temiz

Ahmet Uzun

Karakum

Maydanoz

Temiz

Ahmet Uzun

Karakum

Domates

Temiz

Mehmet Açaröz

İnönü

İnönü

Temiz

Hasan  Şeker

Çayönü

Çayönü

Temiz

Hasan Beşerler

Çayönü

Çayönü

Temiz

Şen Benden

Çayönü

Çayönü

Temiz

Ekrem Civisilli

İskele

Enginar

Temiz

Ekrem Civisilli

İskele

Enginar

Temiz
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Anahtar Kelimeler:
Tarım DairesiLimit üstü
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