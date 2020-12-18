Tarım Dairesi 3 ithal bir de yerli üründe limit üstü kalıntı tespit etti

TARIM DAİRESİ 3 İTHAL BİR DE YERLİ ÜRÜNDE LİMİT ÜSTÜ KALINTI TESPİT ETTİ
Tarım Dairesi, ithal ürünlerde 21 numuneden 3’ünde; yerli ürünlerde ise 14 numunenin birinde limit üstü bitki koruma ürünü tespit etti.
Tarım Dairesi, 11-17 Aralık tarihleri arasında yaptığı ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
Açıklamada, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak, Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçların, Avrupa Birliği’nde kullanılan “Pestisit Limitler Çizelgesi”nde değerlendirerek, sonuçların elde edildiği kaydedildi.İTHAL ELMA VE ARMUTTA KALINTI
Limit üstü kalıntı saptanan ithal ürünlerden Setar Ticaret’e ait elma ve Yoran Tarım Ürünlerine ait elmada limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünlerin firmaların isteği üzerine menşeilerine iade edildiği belirtilen açıklamaya göre, yine limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen SVS Tic. Ltd.’e ait Devevi armudu ise firmanın isteği üzerine imha edildi.
MAĞUSA’DA BİR ÜRETİCİNİN YERLİ DOMATES HASADI ERTELENDİ
Tarım Dairesi’nin bu hafta analiz ettiği 14 yerli üründen 13’ü temiz çıkarken, Mağusa’da Selahattin Kuş’un ürettiği domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi ve ürüne hasat erteleme uygulandı.
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18 Aralık 2020 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
|
İsim
|
Yerli/ithal
|
Ürün
|
Analiz Sonucu
|
Sarıoğulları Ltd.
|
İthal
|
Acı Pul Biber
|
Temiz
|
Sarıoğulları Ltd.
|
İthal
|
Tatlı Kırmızı Pul Biber
|
Temiz
|
Selgün Tic.
|
İthal
|
Elma Kırmızı
|
Temiz
|
Selgün Tic.
|
İthal
|
Ayva
|
Temiz
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Armut Deveci
|
Temiz
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Armut S.M
|
Temiz
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma Stk
|
Temiz
|
Yoran Tarım Ür.
|
İthal
|
Elma Golden
|
Temiz
|
Setar Tic.
|
İthal
|
Elma Stk
|
Menşeine İade
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma Granny Smith
|
Temiz
|
Yoran Tarım Ür.
|
İthal
|
Elma Stk
|
Menşeine İade
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Armut Deveci
|
Temiz
|
Holly Grains Ltd.
|
İthal
|
Kepek
|
Temiz
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Kiraz Domates
|
Temiz
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Armut Deveci
|
İmha
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Elma (Sarı)
|
Temiz
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma (Kırmızı)
|
Temiz
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Kiraz Domates
|
Temiz
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Çilek
|
Temiz
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Armut Deveci
|
Temiz
|
Cengiz Mendeli
|
Mağusa
|
Pazı
|
Temiz
|
Cengiz Mendeli
|
Mağusa
|
Maydanoz
|
Temiz
|
Cengiz Mendeli
|
Mağusa
|
Brokoli
|
Temiz
|
Atilla Aslan
|
Mağusa
|
Pazı
|
Temiz
|
Selahattin Kuş
|
Mağusa
|
Domates
|
Hasat Erteleme
|
Selahattin Kuş
|
Mağusa
|
Hıyar
|
Temiz
|
Ahmet Uzun
|
Karakum
|
Maydanoz
|
Temiz
|
Ahmet Uzun
|
Karakum
|
Domates
|
Temiz
|
Mehmet Açaröz
|
İnönü
|
İnönü
|
Temiz
|
Hasan Şeker
|
Çayönü
|
Çayönü
|
Temiz
|
Hasan Beşerler
|
Çayönü
|
Çayönü
|
Temiz
|
Şen Benden
|
Çayönü
|
Çayönü
|
Temiz
|
Ekrem Civisilli
|
İskele
|
Enginar
|
Temiz
|
Ekrem Civisilli
|
İskele
|
Enginar
|
Temiz