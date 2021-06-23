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Tarım Bakanlığı: “Üretimin devamlılığı ve üreticinin motivasyonunun sağlanabilmesi adına yapılan çalışmalar Başbakan Saner’in de destekleri ile sonuç vermiştir”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 2021 zahire alımlarıyla ilgili açıklama yaparak,  üreticinin içinde bulunduğu sıkıntılar göz önünde bulundurularak, erken zamanda yapılacak bir ödemenin dönemsel olarak yaşanılan dövizdeki artış ve diğer giderlerdeki istikrarsızlık da dikkate alındığında, üretimin devamlılığı ve üreticinin motivasyonunun sağlanabilmesi adına yapılan çalışmaların, Başbakan Ersan Saner’in de destekleri ile sonuç verdiğini...

23 Haziran 2021 Çarşamba 18:15
Tarım Bakanlığı: “Üretimin devamlılığı ve üreticinin motivasyonunun sağlanabilmesi adına yapılan çalışmalar Başbakan Saner’in de destekleri ile sonuç vermiştir”
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 2021 zahire alımlarıyla ilgili açıklama yaparak,  üreticinin içinde bulunduğu sıkıntılar göz önünde bulundurularak, erken zamanda yapılacak bir ödemenin dönemsel olarak yaşanılan dövizdeki artış ve diğer giderlerdeki istikrarsızlık da dikkate alındığında, üretimin devamlılığı ve üreticinin motivasyonunun sağlanabilmesi adına yapılan çalışmaların, Başbakan Ersan Saner’in de destekleri ile sonuç verdiğini belirtti.

Bakanlık açıklamasında, Toprak Ürünleri Kurumu’nun kendisine yasa ile verilen görev ve sorumluluklarını en iyi şekilde yapabilmek amacıyla muhatapları ile kurduğu iletişimle, ilk adım olarak Toprak Mahsulleri Ofisine olan 12,2 Milyon dolarlık borcun, Anavatan Türkiye’nin özverili bakış açısıyla Toprak Ürünleri Kurumu’nun yaşamasına destek olabilmek için  Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla silindiği kaydedildi ve şunlar aktarıldı:

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“Bu sürecin gerçekleşmesinde gayretlerini ortaya koyan TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sn. Fuat Oktay ve TC Tarım ve Orman Bakanı Sn. Bekir Pakdemirli’ye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üreticileri adına müteşekkiriz.

İkinci adım olarak Başbakanımız Sn. Ersan Saner’in de destekleri ile Kalkınma Bankası’ndan üreticilerimize sunduğumuz hizmetlerin finans maliyetini aşağıya çekmek amacıyla bir kredi başvurumuz olmuştur. Bu sayede Toprak Ürünleri Kurumu’nun alımını yaptığı ürünlerin ödemelerinin yapılabilmesi hedeflenmiştir.

Kalkınma Bankası’na yaptığımız başvuru olumlu sonuçlanmış ve bugün itibarı ile 50 milyon TL’lik kaynak, TÜK hesaplarına aktarılmıştır.

Üreticileri desteklemek için geliştirdiğimiz bu süreçte, 2021 yılı için aldığımız zahire ürünlerini peşin ödemek durumuna gelmiş olmamız nedeniyle 2 Temmuz Cuma Gününe kadar aldığımız tüm ürünleri ödeyeceğimizi üreticilerimizle paylaşırız.”

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Son Güncelleme: 23.06.2021 19:12
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