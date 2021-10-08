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Tarım Bakanlığı, Jeoloji ve Maden Dairesi’nin kullanımında bulunan parselin sanayi arsası olarak kullanılması hakkında açıklama yaptı

08 Ekim 2021 Cuma 18:45
Tarım Bakanlığı, Jeoloji ve Maden Dairesi’nin kullanımında bulunan parselin sanayi arsası olarak kullanılması hakkında açıklama yaptı

“ARAZİ JEOLOJİ VE MADEN DAİRESİ’NİN KULLANIMINDA… KİRALAMA İŞLEMİ GÖZDEN GEÇİRİLMELİ”

Tarım Bakanlığı, Jeoloji ve Maden Dairesi’nin kullanımında bulunan parselin sanayi arsası olarak kullanılması konusunda açıklama yaptı.

Söz konusu arazinin Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Jeoloji ve Maden Dairesi kullanımında olduğu kaydedilen açıklamada, Sanayi Dairesi’nin ilgili arazinin kiralama işleminin tekrar gözden geçirilmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamanın tam metni şöyle:

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“327-78 sayı ve 05.04.1978 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile devlet bakanlık ve dairelerinin ambar, atölye, araç parkı ve benzeri amaçlar için kullanılmak üzere özel bölge olarak ilan edilen bölge içerisinde yer alan Lefkoşa Kızılbaş XXI-XXII W2 Blok E’de bulunan Parsel 13 no’lu arazi için 1999 yılında Jeoloji ve Maden Dairesi tarafından proje hazırlanmış ve 2000 yılında arazi tellenmiş ve gerekli binalar yapılarak Jeoloji ve Maden Dairesi tarafından kullanılmaya başlanmıştır.

Parselle ilgili K(II)-1080-2012 sayı ve 9/5/2012 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Jeoloji ve Maden Dairesi’nin tahsisinde bulunan Lefkoşa Kızılbaş XXI-XXII W2 Blok E’de bulunan Parsel 13’ün kenarından 35 m genişliğindeki bir kısmı komşu parselde faaliyet gösteren Gümrük ve Rüsumat Dairesi’ne tahsis edilmiştir. Bu kararda da açıkça belirtildiği gibi ilgili parsel Bakanlığımıza bağlı Jeoloji ve Maden Dairesi’nin kullanımındadır.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Sanayi Dairesi’nin Bakanlığımıza muhatap SND.0.00-633/03-20/E.987 sayı ve 12.8.2020 tarihli yazısından da Lefkoşa Kızılbaş mevkiinde Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi sınırları içinde bulunan Blok E Pafta/Harita XXI/22.W.2 Parsel 13A ve 13B Bakanlığımızın kontrol ve yönetiminde olduğu tespiti açıkça belirtilmektedir.

Yine aynı yazıda söz konusu arazinin Organize Sanayi Bölgeleri Yasası kapsamında kiralanabilmesi için Bakanlığımızın hazırlayacağı Bakanlar Kurulu Önergesi ile Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Sanayi Dairesi Müdürlüğü kontrol ve yönetimine verilmesi talep edilmiştir. Yapılan talep üzerine Lefkoşa Kızılbaş mevkiinde bulunan Pafta/Harita XXI/30 WII Blok E Parsel 13’ün Jeoloji ve Maden Dairesi’nin kullanımında olup atölye binası, ambar ve iş makinesinin park alanı olduğu 1.10.2021 tarih ve JMD.0.00.633/03-21/E.736 sayı ve yazı ile Sanayi Dairesi Müdürlüğü’ne iletilmiştir.

Gelinen bu aşamada söz konusu arazinin Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Jeoloji ve Maden Dairesi kullanımında olduğu aşikar olarak görülmektedir. Dolayısıyla Sanayi Dairesi’nin ilgili arazinin kiralaması ile yaptığı işlemin tekrar gözden geçirilmesi gerektiği kanaatindeyiz”

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Son Güncelleme: 08.10.2021 22:32
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