Tarım Bakanlığı ile Kamu-iş arasında SÜTEK toplu iş sözleşmesi imzalandı
Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı arasında, Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK) Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.
Tarım Bakanlığı ile Kamu-iş arasında SÜTEK toplu iş sözleşmesi imzalandı
Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı arasında, Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK) Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.
26 Şubat 2020 Çarşamba 10:08
Bakanlıktan verilen bilgiye göre, sözleşmeye Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Kamu- İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, SÜTEK Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özdeğirmenci ve SÜTEK Müdürü Mehmet Karadayı imza koydu.
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