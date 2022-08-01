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Tarım Bakanı Oğuz’un, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı mesajı…

01 Ağustos 2022 Pazartesi 09:54
Tarım Bakanı Oğuz’un, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı mesajı…

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısı ile mesaj yayımladı.

Bakan Oğuz mesajında, Kıbrıs’ın Türkler tarafından fethinin 451’inci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 64’üncü, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 46’ncı  kuruluş yıldönümü olan  1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nı tarihten ve mücadeleden aldıkları güçle bir kez daha  büyük bir coşku ve heyecanla kutladıklarını vurguladı.

1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nın, Kıbrıs Türk halkının önemli ulusal bayramlarından birisi olduğuna vurgu yapan Bakan Oğuz, Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs’ta bağımsız, özgür ve güvenlik içinde kurduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde egemen bir halk olarak yaşamayı, toplumsal direnişle sağladığını belirtti.

Kıbrıs Türkü’nün tarihsel var oluş mücadelesinde gösterdiği başarılı direnişle toplumsal birlikteliğin daha da pekiştiğini ifade eden Oğuz, toplum olarak yaşadıkları haklı gurur ve onurun temelini barış ve özgürlük için verilen mücadeleyle anlatmanın mümkün olacağını belirtti.

Kıbrıs Türkü'nün zaferlerle dolu şanlı bir günü olan 1 Ağustos’un önemine dikkat çeken Oğuz, “Kutlamakta olduğumuz ve adamızla halkımızı esenliğe taşıyan bu üç mutlu ve önemli günün yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anar, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımıza, Büyük Türk ulusuna ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerine sonsuz güvenimizi yineleriz dedi.

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