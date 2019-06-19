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Tarım Bakanı Oğuz: “Sivil toplum örgütlerinin toplumsal barışa katkı koyması önemli”

Tarım Bakanı Oğuz: “Sivil toplum örgütlerinin toplumsal barışa katkı koyması önemli”

19 Haziran 2019 Çarşamba 12:28
Tarım Bakanı Oğuz: “Sivil toplum örgütlerinin toplumsal barışa katkı koyması önemli”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, sivil toplum örgütlerinin toplumsal barışa, uzlaşıya ve birlikteliğe katkı koymalarının önemli olduğunu söyledi.

Tarım Bakanlığı Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, Tarım Bakanı Oğuz, Karadeniz Kültür Derneği Başkanı Murat Zeki Civelek ve dernek üyelerini kabul etti.

Dernek Başkanı Civelek, Bakan Oğuz’a yeni görevi için hayırlısı olsun temennisinde bulunarak, “Derneğimizin bünyesinden böyle değerlerin çıkması bizi gururlandırmaktadır” dedi. Civelek, Bakan Oğuz’u 4 Temmuz’da İskele’de yer alacak Karadeniz Gecesi’ne davet etti.

OĞUZ: “DERNEK, KÜLTÜRLERİN KAYNAŞMASI AMACINI MİSYON EDİNDİ”

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Tarım Bakanı Oğuz, Karadeniz Kültür Derneğinin ülkedeki en etkin ve en büyük derneklerden biri olduğunu söyleyerek, yeni seçilen dernek başkanına ve yönetim kurulu üyelerine görevlerinde başarılar diledi.

Derneklerin amacının; sosyalleşme, kültürlerin korunması ama daha da önemlisi kültürlerin kaynaşması olduğu yönündeki inancını dile getiren Oğuz, “Karadeniz Kültür Derneği de bu amaçla kurulan bir dernek ve süreç içerisinde bunu hep gösterdi, hep önde oldu. Ayrıştıran değil birleştiren, kucaklayan oldu; birbirimizden farkımız olmadığını önde tuttu; kültürlerin kaynaşması amacını misyon edindi. Bundan dolayı da toplumda takdir gördü” diye konuştu.

Oğuz, Derneğin misyon ve kuruluş amacından sapmadan, bugüne  gelmesini sağlayan herkese teşekkür etti.

Derneklerin, sivil toplum örgütleri olarak bazı kararlarda görüşlerini öne çıkardıklarına işaret eden Oğuz, “Amacımız bu ülkeye artı değer katmak. Bütün dernekleri sizin huzurunuzda selamlamak istiyorum. Hepsi bu ülke için gereklidir. Yeter ki kuruluş misyonlarına uygun hareket etsinler, toplumsal barışa, toplumsal uzlaşıya, toplumsal birlikteliğe katkı koysunlar” diye konuştu.

Son Güncelleme: 19.06.2019 16:23
Anahtar Kelimeler:
Dursun Oğuz
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