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Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun 21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası mesajı…

20 Aralık 2020 Pazar 12:34
Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun 21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası mesajı…
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TARIM BAKANI NAZIM ÇAVUŞOĞLU’NUN 21-25 ARALIK MÜCADELE VE ŞEHİTLER HAFTASI MESAJI…

“BUGÜNLERE, KISITLI OLANAKLARLA MÜCADELE VEREREK, CANLARI PAHASINA HALKIMIZI KORUYAN AZİZ ŞEHİTLERİMİZİN YILMAZ DİRENİŞİ SAYESİNDE ULAŞTIK”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, “Kanlı Noel” olarak tarihe geçen 21 Aralık 1963’ün Kıbrıs Türk halkının saldırıya uğradığı gün olduğuna işaret ederek, bu dönemdeki Rum saldırıları nedeniyle 103 Türk köyünde yaşayan insanların evlerini terk etmek zorunda kaldığını, bir kez daha köylerine dönemediğini ve uzun yıllar boyunca göçmen durumunda yaşamak zorunda kaldığını belirtti.
Çavuşoğlu yayınladığı Şehitler Haftası mesajında, Kıbrıs Türk halkının tüm zorluklara rağmen birbirine kenetlenerek, büyük bir varoluş mücadelesi verdiğini, özgürlüğüne, kimliğine yönelik saldırılara karşı yılmadan direndiğini vurguladı.

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Çavuşoğlu mesajında şunlara yer verdi:
“Halkımız, bu uzun soluklu ve zorlu mücadele sonunda kendi egemen devletini kurmuştur. Bugünlere, kısıtlı olanaklarla mücadele vererek, canları pahasına halkımızı koruyan aziz şehitlerimizin yılmaz direnişi sayesinde ulaştık. 
21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası vesilesiyle, aziz şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anar, şehitlerimizin önünde saygıyla eğilirim.”

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Son Güncelleme: 20.12.2020 15:23
Anahtar Kelimeler:
Tarım Ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu
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