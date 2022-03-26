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Tarım Bakanı'na seslendi:Üreticinin gırtlağına çöktüler

Narenciye üreticisi Ali Alioğlu Tarım Bakanı Dursun Oğuz'a seslendi

26 Mart 2022 Cumartesi 13:06
Tarım Bakanı'na seslendi:Üreticinin gırtlağına çöktüler

Kıbrıs Türk Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Ali Alioğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda üretim sıkıntılarını paylaştı

"VALENCİ portakal ürün fiyatı bahçe= 220/250& dolardır.

Narenciye Üreticilerine Duyurulur.

TARIM BAKANI sayın DURSUN OĞUZ'a sesleniyoruz.

YAPARSAN sen YAPARSIN.

Üreticinin sesine kulak verin .

Narenciye'de yaşanan kaos üretici kesimini sıkıntıya sokmuştur.

Her yıl olduğu gibi Narenciye Üreticisi 2022 Narenciye hasat sezonunda yine entrikalar, senaryolar tehditler ve olumsuz koşulların kurbanı olmaya devam ediyor.

ÜRETİM ve ÜRETİCİYİ düşünen yok.

Bu sektörde her paydaş kendi menfaat ve çıkarını düşünüyor.

Bu yılda RUSYA ve UKRAYNA savaşını bahane ederek üretimin ve üreticinin EMEĞİNE göz dikmek bir alışkanlık haline getirildi.

Zaman bize şunu gösterdi ki ; bölgemizde faaliyet gösteren BAZI alıcı grupların geçmiş dönemlerde ülkemize gelen HALCİLER ve BUZLUKCULARİN plastik kasa ve dökme meyveyi kısa yoldan yani paketle yapmadan doğrudan TÜRKİYE iç piyasasında değerlendirmelerine karşı çıkmış ve maalesef belirli dönemlerde TARIM BAKANLIĞI'nda görev alan bazı bürokratlarında buna çanak tutup engellemiştir 

2022 yılı çok yüksek zamlarla başlamıştır .

ELEKTRİĞE gelen zam şuan itibariyle üreticiye maliyeti. 

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Bir yılda (1) bir dönüm narenciye bahçesine 1000 ton su verilmesi gerekir. Bunun ortalama maliyeti ise bugün itibariyle (3,500₺) dir.

Kimyevi gübre,ilaç,ve gıda dövize endeksli katlanarak artmaya devam ediyor..

Akaryakıt otomatiğe bağlanmış her geçen artarak yükselmeye devam ediyor.

Kısacası;.....

Bir (1) dönüm narenciye bahçesinin yıllık maliyeti

13,685 ₺ dir.

Ton başına düşen maliyet ise 3,421₺ dir.

Hal böyle iken...

Dünyada herşey pahalı olurken, !!!

Ülkemize yani KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

Her ne hâl ise narenciye'de fiyat değişmeyerek aynı kalmış veya fiyatı aşağıya çekmeye çalışanlar.

Bu yüzden yapılan çalışmalar ve istişareler bize şunu göstermektedir.

Tek çıkar yolumuz CYPFRUVEX'in konsantreye alacağı sıkma ürüne fiyatı 2,200₺ olarak belirleyip Narenciye ihracat sektörüne ayrılan desteği de CYPFRUVEX'e yönlendirerek bu krizi atlatabiliriz.

MAALESEF ONURLU TİCARET DİYEREK ÜRETİCİNİN GIRTLAĞINA ÇÖKTÜLER. 

Yazıklar olsun .

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Kktc Tarım BakanlığıZamKktcDursun OğuzAli AğaoğluNarenciye üreticisi Ali Alioğlu
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