Tarım Bakanı Çavuşoğlu’ndan Toplumsal Direniş Bayramı mesajı

Çavuşoğlu mesajında, “Ada’nın 1871 yılında İngiliz sömürge yönetimine girmesinden itibaren Kıbrıs Türk halkı zorlu günlere adım atmış ancak kimliğini ve benliğini unutmayarak, Anavatan Türkiye ile bağlarını kopartmadan yaşam mücadelesini sürdürmüştür. Dedelerimiz, babalarımız, ninelerimiz, annelerimiz Türk’üm demenin yasak olduğu dönemde, Atatürk sevgisi ile ulusal kimliğini benimsemiş ve sömürge idaresinin baskılarına boyun eğmemiştir. Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) kuruluşu ile Kıbrıslı Türkleri top yekun yok etmek isteyen güçlere karşı, en zor şartlarda birlik ve beraberlik içinde örgütlü mücadele başlatılmıştır” dedi.

1 Ağustos’un KKTC'nin düzenli ordusunun kurulduğu tarih olması bakımından da önem taşıdığını ifade eden Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

“Halkımız büyük bedeller ödeyip, onurlu bir mücadele sergileyerek bugün sahip olduğu kendi egemen devlet çatısı altında geçmişinden gurur duyarak, geleceğe güvenle bakmakta, adada huzur içinde yaşamaktadır. Halkımızın bugünlere gelmesini sağlayan, varoluş mücadelesinde hayatlarını kaybeden şehitleri rahmetle, gazileri minnet ve saygı ile anarım. Ayrıca desteğiyle her daim Kıbrıs Türk halkının yanında olan Anavatan Türkiye’ye, tüm TSK ve GKK mensuplarına da teşekkürlerimi sunarım.”



