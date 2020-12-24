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Tarım Bakanı Çavuşoğlu: “Üreticinin, sanayicinin destekçisiyiz”

24 Aralık 2020 Perşembe 15:00
Tarım Bakanı Çavuşoğlu: “Üreticinin, sanayicinin destekçisiyiz”
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TARIM BAKANI ÇAVUŞOĞLU: “ÜRETİCİNİN, SANAYİCİNİN DESTEKÇİSİYİZ”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, üretmekten ve üretimden hiçbir zaman vazgeçmediklerini, her zaman üreticinin, sanayicinin destekçisi olduklarını vurguladı.

Bakan Çavuşoğlu, Koop- Süt Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Erişmen, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk, Süt İmalatçıları Birliği Başkanı Mustafa Başlar ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti. Kabulde, Bakanlık Müsteşarı Emirali Deveci ve Hayvancılık Dairesi Müdürü Gönen Vurana da hazır bulundu.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıda, sektörün durumu ve yaşanan sıkıntılar ele alındı.

Pandemiden dolayı iç piyasada tüketimin azaldığı, Türkiye’ye yapılan ihracatta da düşüş olduğu kaydedildi. Ayrıca, dövizdeki artışın girdi maliyetlerini yüzde 36 oranında yükselttiği görüşüne yer verildi. 

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Körfez ülkelerine yönelik ihracatta ise yaklaşık yüzde 50 civarında da bir azalma yaşandığı, Kıbrıs Türk tarafının geçmişte bu ülkelere yönelik ihracat payının Rum tarafına göre daha yüksek olduğu ancak son dönemlerde durumun terse döndüğü ifade edildi. Özellikle Polonya, Macaristan gibi ülkelerde Rum firmalar tarafından fason hellim üretimi yapılarak, söz konusu ülkelere düşük fiyattan ihracatın yapıldığı ve bu nedenle rekabet gücünün azaldığı aktarıldı.   

“PİYASA KOŞULLARI GÖZ ARDI EDİLMEDEN DENGE BULUNMALI”

Bakan Çavuşoğlu, piyasa koşulları göz ardı edilmeden, sanayi ve üretimi zora sokmadan bir denge bulunmasının önemine dikkat çekerek, herkesin üzerine düşen yükümlüğü yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.

Bakan Çavuşoğlu, arpada fiyat düzenlemesi yapacak aşamaya geldiklerini, sübvanse çalışmasının yapılacağını, bu durumun süte yansımasının minimal düzeyde olacağı bilgisini paylaştı. 

TÜK’ün bugüne kadar hep siyasi akılla yürütüldüğünün altını çizen Bakan Çavuşoğlu, TÜK’ün bundan sonra ekstra faiz yüküne girmesine izin vermeyeceğini söyledi.
Bakan Çavuşoğlu, daha önce bakanlık görevini yürüttüğü dönemlerde kurumu küçülterek, piyasa düzenleyici modele getirmek için çok emek sarf ettiğini, fakat ilgili yasanın henüz geçmediğini anımsatarak, bu konudaki çalışmalarını sürdüreceğini aktardı. 
“ARPA 2 TL’DEN BAŞKA FİYATA SATILAMAZ”
TÜK açısından arpada satış fiyatının 2 TL’den başka fiyat olamayacağını dile getiren Bakan Çavuşoğlu, TÜK’ün esas görevi olan tedarikçilik görevini sürdürmesinin önemini vurguladı.
Bakan Çavuşoğlu, hellimin tescili konusunda Cumhurbaşkanlığı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı KTTO, KTSO ve tüm ilgili paydaşlarla yürütülen süreçle ilgili bilgi vererek, ocak ayında bu konuda hareketlenme yaşanacağını söyledi. 
Bakan Çavuşoğlu, hellim tescil sürecinin, Güney Kıbrıs’ın denetimiyle yürütülmesini kabul edemeyeceklerini de sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Tarım Ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu
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