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Tarım, arıcılık ve balıkçılık sektörüne ait ödemeler yapıldı

11 Ocak 2022 Salı 17:15
Tarım, arıcılık ve balıkçılık sektörüne ait ödemeler yapıldı

NARENCİYE ÜRETİCİLERİ VE BALIKÇILAR HAK EDİŞLERİNİ KOOPERATİF BANKASI VE İLGİLİ ŞUBELERİNDEN YARINDAN İTİBAREN ALABİLECEK

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, narenciye, arıcılık, balıkçılık ve organik tarım alanında üretime destek amaçlı birtakım ödemeler yaptı.

2020 yılı Narenciye Plantasyonları İyileştirme ve Geliştirme Projesi kapsamında 19 üreticiye 265 bin 200 TL’lik, 2021 yılı Kovan Başı Arıcılık Ödemesi kapsamında 229 arıcıya 587 bin 790 TL’lik ödeme yapıldığı açıklandı.

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Ayrıca 2021’de Hayvancılık Dairesi’ne teslim edilen balon balıklarına karşılık 68 balıkçıya 275 bin 440 TL’lik ödeme ve 2021 yılı için Balıkçılık Sigorta Primlerini yatıran 23 balıkçıya 171 bin 143 TL’lik ödeme yapıldı.

Bu arada narenciye üreticileri ve balıkçılar hak edişlerini Kooperatif Bankası ve ilgili şubelerinden yarından itibaren alabilecek.

Arıcıların ise hak edişlerini yarından sonra Arıcılık Kooperatifi üzerinden, kooperatifle iletişime geçip alabilecekleri belirtildi.

2021 yılı için Globalgap ve Organik Tarım yapan üreticilere ödenmek üzere 109 bin 260 TL, 2021 yılında seralarında Bombus Arısı kullanan üreticilere ödenmek üzere 162 bin TL ve 2021 yılında üreticilere Sertifikalı Tohum satan 3 firmaya ödenmek üzere 253 bin 697,50 TL olmak üzere toplamda 524 bin 957,50 TL’lik yatırımın önümüzdeki günlerde yapılacağı kaydedildi.

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Son Güncelleme: 11.01.2022 18:34
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