banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96718
ALTIN
285.460
DOLAR
5.8155
STERLİN
7.0883
EURO
6.4044
Emanete ihanet etti
EMANETE İHANET ETTİ
Akacan mahkemeye çıkarıldı
Son Dakika
AKACAN MAHKEMEYE ÇIKARILDI
Hava durumu
HAVA DURUMU
Cep telefonu hırsızlığı
CEP TELEFONU HIRSIZLIĞI
banner306

Tarihte ilk kez Mersin-Girne arası kano ile kat edildi

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında bu yıl, Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu organizasyonunda, Girne Belediyesi’nin de katkılarıyla dün farklı bir etkinliğe imza atıldı.

Tarihte ilk kez Mersin-Girne arası kano ile kat edildi

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında bu yıl, Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu organizasyonunda, Girne Belediyesi’nin de katkılarıyla dün farklı bir etkinliğe imza atıldı.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 07:24
Tarihte ilk kez Mersin-Girne arası kano ile kat edildi

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında bu yıl, Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu organizasyonunda, Girne Belediyesi’nin de katkılarıyla dün farklı bir etkinliğe imza atıldı.
Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, "tarihte ilk kez" Mersin-Girne arası kano ile kat edildi. Mersin’in Aydıncık ilçesinden yola çıkan Kano sporcuları, Akdeniz’i aşarak Girne Limanı’na ulaştı.
30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. yılı anısına ve aynı zamanda uyuşturucuya karşı farkındalık yaratmak adına dün, Aydıncık Belediye Başkanı Ferat Aktan’dan Türk Bayrağını teslim aldıktan sonra saat 14.00 sıralarında, Aydıncık’tan zorlu seyre başlayan  iki kişilik deneyimli Kano Ekspedisyon Ekibi Nüşabe Paşazade ve Şenol Özdemir, beş buçuk metrelik iki kano ile sadece kürek çekerek Akdeniz’i geçti ve açık denizde TC ve KKTC bayraklarını dalgalandırdı.
Kâr amacı gütmeyen, KKTC Başbakanlık  Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu işbirliğinde gerçekleşen proje, gençlerde uyuşturucuya karşı farkındalık yaratmak ve 30 Ağustos Ruhuna sahip çıkmanın ve  sporda sınırların aşılabilir olduğunu göstermek hedefiyle düzenlendi.
Açık deniz koşullarında 100 kilometrelik yol kateden ekibe, hem sağlık hem de güvenliğini sağlamak için Doktor Tarkan Gürler’in de hazır bulunduğu bir acil durum teknesi eşlik etti. Teknenin kaptanlığını ekspedisyon direktörü ve uluslararası yat kaptanı eğitmeni Uğur Aydın ve Kamil Tunçay yaptı.
24 saatlik yolculuğun ardından Girne Yat Limanı’na ulaşan ekibi, Alsancak Yelken Kulübü üyeleri çiçeklerle karşıladı.
Karşılama törenine, Başbakan Ersin Tatar, Girne Kaymakamı Sinan Güneş ve Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de katıldı.
Bayrak Teslim töreni sırasında  konuşan Başbakan Ersin Tatar, Uyuşturucuyla mücadele konusunda farkındalık yaratmak, 30 Ağustos  ruhuna sahip çıkmak amacıyla düzenlenen etkinliğin önemine işaret ederek, açık denizde 24 saatlik  bir yolculuğun ardından Girne’ye ulaşan sporcuları kutladı.

banner317
Bu organizasyonla, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının daha anlamlı bir şekilde kutlandığını belirten Tatar, bu organizasyonla, Anavatan TC ve KKTC’nin birlik ve beraberliğinin sonsuza kadar süreceğinin mesajının bir kez daha verilmiş olduğunu vurguladı.
Ülke geleceğinin gençlerine sahip çıkılmasının önemine de vurgu yapan Başbakan Tatar, Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu işbirliğinde bu organizasyonun gerçekleşmesine kaktı koyan herkesi kutladı.
Girne Kaymakamı Sinan Güneş de, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın, bu etkinlikle daha anlamlı bir şekilde kutlandığını belirterek, emeği geçen sporcuları kutladı.
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de, bu anlamlı etkinliğin gerçekleşmesine katkı koyan herkesi kutladı.
Törende daha sonra, sporculara anı plaketleri sunuldu.
Sporcular, Aydıncık Belediye Başkanı’ndan teslim aldıkları KKTC ve TC Bayraklarını Başbakan Ersin Tatar ve Girne Kaymakamı Sinan Güneş’e teslim etti.
Kano Ekspedisyon Lideri, Türkiye’nin ilk Ekspedisyon Kanocusu, Ekstrem Sporcu Takım Lideri Şenol Özdemir, Kano Sporcusu Nüşabe Paşazadeve, Acil Durum teknesi kaptanı Kamil Tunçay, 24 saatlik ekspedisyonun nasıl geçtiğini basın mensuplarına anlattı.

 

Son Güncelleme: 31.08.2019 10:45
Anahtar Kelimeler:
Mersin Girne Arası Kano
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akacan 2 gün daha tutuklu kalacak!
Akacan 2 gün daha tutuklu kalacak!
Amcaoğlu: “el-sen Yasa Dışılık Yapmak Yerine Bize Teşekkür Etmelidir”
Amcaoğlu: “el-sen Yasa Dışılık Yapmak Yerine Bize Teşekkür Etmelidir”
Avcılık Federasyonu ava açılmayan bölgelerde av yapacak
Avcılık Federasyonu ava açılmayan bölgelerde av yapacak
Akacan mahkemeye çıkarıldı
Akacan mahkemeye çıkarıldı
Sıcak hava sürecek
Sıcak hava sürecek
Lefkoşa Kupası Küçük Kaymaklı’nın...
Lefkoşa Kupası Küçük Kaymaklı’nın...
HTKS Başkanı Kapısız YDP’yi eleştirdi
HTKS Başkanı Kapısız YDP’yi eleştirdi
Hava durumu
Hava durumu
Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği resepsiyon verdi...
Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği resepsiyon verdi...
Taçoy, Turkcell Yönetim Kurulu ile görüştü
Taçoy, Turkcell Yönetim Kurulu ile görüştü

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim