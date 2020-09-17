Tarihsel Diyalog Ve Araştırma Derneği İle Dayanışma Evi’nden Dünya Barış Günü Mesajı

Lefkoşa, 17 Eylül 20 (.): Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği (AHDR) ve Dayanışma Evi, 21 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Mesajda, Dünya Barış Günü’nün, her yıl dünya çapında insan haklarına saygı duyulduğu, sosyal adaletin

sağlandığı, kültürlerarası dayanışmanın teşvik edildiği ve sürdürülebilir bir barışın pragmatik olarak kabul edildiği bir dünyada yaşamanın önemine inanan ülke, topluluk, kuruluş, aile ve bireyler tarafından kutlanıldığı belirtildi.

BM Genel Kurulu’nun bugünü “24 saat boyunca şiddetsizliği ve ateşkesi yerine getirerek barış ideallerini güçlendirmeye adanmış” ilan ettiğine işaret edilen mesajda, “Hoşgörüsüzlük, eşitsizlik, ayrımcılık ve insan hakları ihlalleri, bir Barış ve Şiddetsizlik Kültürü inşa etmeye yönelik küresel çabaları engelliyor” denildi.

Dünya Barış Günü'nün bu yılki temasının "Barışı Birlikte Şekillendirelim" olduğuna dikkat çekilerek, Dayanışma Evi ile Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği’nin, toplumları yeniden inşa etme motivasyonlarını yineleyerek, demokrasiyi güçlendirmek için kolektif olarak çalışan ortak bir insanlık anlayışı geliştirmekle umut ve eylemi teşvik eden bir platform olduğu dile getirildi.

Mesaj, şu şekilde devam etti:

“Bu amaç doğrultusunda, Çocukları çok dilli, çok inançlı ve çok kültürlü Kıbrıs’ta yaşamaya hazırlayan bir eğitim için eğitim alanındaki paydaşları diyalog süreçlerine dahil olmaya çağırıyoruz; Farklı geçmişlerden bireylerin karar verme süreçlerine dahil olması ve kendi kasaba, köy ve mahallelerinde ötekileştirilenlerin güçlendirilmesi için toplum liderlerini, katılımcı mekanizmalara enerji ve kaynak yatırımı yapmaya davet ediyoruz; Tüm eğitim seviyelerinden öğretmenleri, farklı toplumlardan ve dil, din ile etnik kökenden bireylerle temas olanağını öğrencilerine sunmaya teşvik ediyoruz; Sınırların ötesinde, alternatif bakış açılarının ve yaratıcılığın teşvik edilmesi için sanatçılarla çalışmaya kararlı olduğumuzu dile getiriyoruz; Tüm toplumlardan gençleri, nefreti, düşmanlığı ve ırkçılığı sürdüren yapıların ve mevcut durumun sorgulandığı aktivitelere katılmaya davet ediyoruz; Siyasi liderlerin, çevreyi koruyan ve gelecek nesillerin Dünya’yla uyum içinde yaşamasını sağlayan politikalara kendilerini adamalarını talep ediyoruz; Barışı birlikte şekillendirerek, uzlaşma konusunda çalışmaya devam etmek için kararlıyız!”

(FEZ)

