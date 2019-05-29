Tarihi tren ve vagonlar turizime kazandırılıyor

TARİHİ TREN VE VAGONLAR TURİZİME KAZANDIRILIYOR

Ergün YAHAT

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefke belediyesi güzel bir ilke imza atıyor.

CMC maden ocağında bulunan tarihi trenler vagonlar ve lokomotifler 45 yıl sonra yerlerinden Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi gözetiminde, yerlerinden alınarak Lefke 16 Ağustoz stadyumu yanına konularak müze olarak turizime kazandırılıyor.

Belediyenin bu girişimi bölge halkı tarafından takdirle karşılanırken taşıma işlemlerine bugün başlandı. 1905-1951 yılları arasında, Kıbrıs Hükümeti Demiryolu Şirketi (Cyprus Government Railway) adı altında faaliyet göstermiş demiryolu şirketidir.

Lefke'nin Evrihu köyü ile Mağusa şehri arasındaki hat boyunca çalışmıştır. Faal olduğu yıllar boyunca toplam 3.199.934 ton yük ve 7.348.643 yolcu taşımıştır.