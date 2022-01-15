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Tarihi motosikleti Erbil Arkın restore ettirdi

15 Ocak 2022 Cumartesi 18:56
Tarihi motosikleti Erbil Arkın restore ettirdi

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Kurucusu ve Arkın Group Yönetim Kurulu Başkanı Erbil Arkın, Dr. Fazıl Küçük’ün 1960-1973 yılları arasında polis korumaları tarafından kullanılan AF 838 plakalı ikinci motosikleti de restore ettirerek tarihi mirasa yeniden hayat verdi.

AF 837 plakalı ilk motosikleti 2019 yılında restore ettirerek Dr. Fazıl Küçük Müzesi’nde sergilenmesini sağlayan Erbil Arkın, Küçük’ün diğer polis korumasının kullandığı ikinci motosiklet olan AF 838 plakalı motosikleti de modifiye ettirek tarihi yeniden canlandırdı. Kıbrıs Türkünün özgürlük mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük’ün polis korumalarının 1960-1973 yılları arasında kullandığı bu iki motosiklet yeniden kültürümüze kazandırıldı.

Restore edilen AF 838 plakalı ikinci motosiklet, Dr. Fazıl Küçük’ün ölümünün 38. yılı dolayısıyla 15 Ocak’ta Anıttepe’de düzenlenen anma töreninde ilk kez sergilendi. Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Faiz Sucuoğlu, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali M. Başçeri, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bazı bakanlar, milletvekilleri, askeri erkan, dernek, kurum, kuruluş ve okul temsilcileri, öğrenciler ile Küçük ailesi üyeleri katıldı.

Tören sırasında konuşma yapan Dr. Fazıl Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük, Erbil Arkın’a teşekkür ederek bir plaket takdim etti.

Dr. Fazıl Küçük’ün anısını yaşatmak amacıyla yapılan bu katkının kendisi için bir şeref olduğunu belirterek sözlerine başlayan Erbil Arkın, “Bu restorasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen Cavit Öztürk, Tayfun Erdal, Münür Şonya ve Emre Cellek’e teşekkür ederim” dedi. İnsanların motosikletin renginin neden mavi olduğunu sorduğunu söyleyen Erbil Arkın, “Bu renk o dönemki polisin kullandığı motosikletin rengiydi. Biz herşeyi ile orijinalini yansıtan bir restorasyon yapmak istediğimiz için bu şekilde teslim ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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