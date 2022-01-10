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“Tarih Eğitiminin Ötesinde” belgeseli 14 Ocak’ta Dome Hotel’de gösterilecek

“Tarih Eğitiminin Ötesinde” belgeseli Cuma günü Girne’de gösterilecek. Dome Hotel’deki gösteri saat 18.30’da başlayacak.

10 Ocak 2022 Pazartesi 10:00
“Tarih Eğitiminin Ötesinde” belgeseli 14 Ocak’ta Dome Hotel’de gösterilecek

Girne Düşünce Derneği’nden verilen bilgiye göre, katılmak isteyenlerin [email protected] adresine mail yazması gerekiyor. Girişte 72 saatlik PCR testi veya geçerli aşı belgesi veya 6 ay içerisinde hastalık geçirildiğine ilişkin belge sunulacak. 
 “Tarih Eğitiminin Ötesinde” isimli sözlü tarih çalışmasında, bölünmüşlüğün her iki tarafında 1975 ve 1990 yılları arasında doğan ve eğitim gören Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumlar, milliyetçi propagandayla bezeli eğitim sistemleri sayesinde maruz kaldıkları deneyimleri, travmaları, korkuları paylaştı. Çocukluk döneminde hafızalarında oluşturulan algıların, sonraki yıllarda iki toplumlu ilişkileri nasıl etkilediği anlatılıyor.

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Son Güncelleme: 10.01.2022 10:23
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