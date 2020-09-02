Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nden duyuru

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü Gazimağusa Maraş Mahallesi sakinleri için duyuru yayımladı.
Duyuruda, emirname uyarınca kadastro yenileme kapsamındaki tahdit ve tespitleri yapılan malların Maraş Mahallesi Muhtarlığı’nda ilan edildiği belirtildi ve 30 Ekim’e kadar itiraz kabul edileceği belirtildi.
Bu cetveller ile taşınmaz malların konumlarını gösterir pafta ozalit kopyalarının incelenerek, ilan cetvellerinde yazılı taşınmaz malların yüz ölçümlerinin, sınırlarının, niteliğinin ve muhdesatın tespitinde hata olduğunu iddia edenlerin, ilan müddeti olan 31/08/2020 ile 30/10 /2020 tarihleri arasında 60 günlük askı ilan süresi içinde Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürlüğü’ne veya Gazimağusa Tapu Amirliği’ne itiraz etmeleri gerekmektedir. İtiraz edilmeyen taşınmaz mallara ilişkin kadastro işlemlerinin kesinleştirileceği ilanen duyurulur.”