Tansiyonu yükselen 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu hastaneye kaldırıldı…

3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, bugün sabah tansiyonunun yükselmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde müşahede altında tutulan 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun tansiyonunun kontrol altına alındığı, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

TAK muhabirinin, Derviş Eroğlu’nun kızı, Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Resmiye Canaltay’dan aldığı bilgiye göre, bu sabah tansiyonu yükselen ve bu nedenle başı dönüp düşen Derviş Eroğlu, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Canaltay, babasının durumunun iyi olduğunu, tansiyonunun kontrol altında alındığını söyledi ve bazı basın organlarında çıkan “öldü” haberlerinin doğru olmadığını vurgulayarak, asılsız haberlere itibar edilmemesini istedi.