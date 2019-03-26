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Taner Akcan Çıraklık Ve Yetişkin Eğitim Merkezi’nin İşleyişi “sonuç Odaklı Eğitim Projesi” Kapsamında Geliştiriliyor

Lefkoşa, 26 Mart 19 : Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası (KTEZO) tarafından yürütülen “Sonuç Odaklı Eğitim” projesi kapsamında Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi’nin işleyişi geliştiriliyor.

Taner Akcan Çıraklık Ve Yetişkin Eğitim Merkezi’nin İşleyişi “sonuç Odaklı Eğitim Projesi” Kapsamında Geliştiriliyor

Lefkoşa, 26 Mart 19 : Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası (KTEZO) tarafından yürütülen “Sonuç Odaklı Eğitim” projesi kapsamında Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi’nin işleyişi geliştiriliyor.

26 Mart 2019 Salı 11:52
Taner Akcan Çıraklık Ve Yetişkin Eğitim Merkezi’nin İşleyişi “sonuç Odaklı Eğitim Projesi” Kapsamında Geliştiriliyor

Lefkoşa, 26 Mart 19 : Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası (KTEZO) tarafından yürütülen “Sonuç Odaklı Eğitim” projesi kapsamında Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi’nin işleyişi geliştiriliyor.

KTEZO’dan verilen bilgiye göre, proje kapsamında merkezin daha etkin ve dinamik bir yapıda faaliyet gösterebilmesi amacıyla; idaresi, eğitim şekli olmak üzere tüm yönleri incelenerek, merkezin işleyişi geliştirilecek.

Proje sürecinde İngiltere’den gelen uzman Phillip Read, yürüttüğü çalışma ile Çıraklık ve Yetişkin Eğitiminin yürütülmesinde sorumluluk üstlenen tüm paydaşlarla toplantılar gerçekleştirdi.

Avrupa’da faaliyet gösteren başarılı çıraklık modelleri ile işbaşında eğitim modellerinin de incelendiği çalışmalar neticesinde, merkezin kalite ve kapasitesinin artırılması amacıyla atılması gereken adımlar üzerine önerilerin yer aldığı bir rapor ortaya çıktı.

Bu doğrultuda, KTEZO ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne sunulan raporda, Merkez’in idari ve eğitimleriyle ilgili işleyişine ilişkin kalite ve kapasitesinin nasıl daha da geliştirilebileceği ve bu amaca ulaşmak için neler yapılabileceği belirtildi.

TÜRKÇE, MATEMATİK DERSLERİNİN SAYISI ARTIRILDI

Raporun ardından yürütülen çalışmalarla çırak öğrencilerin okuma-yazma ve sayısal becerilerini geliştirebilecekleri Türkçe, Matematik derslerinin sayısı artırıldı.

Ayrıca, eğitim programları 6 meslek dalında ve 5 alanda yenilendi. Toplamda 24 kişinin görev aldığı program geliştirme çalışmaları ile Çıraklık ve Yetişkin Eğitimi Merkezi’nde eğitimi verilen otomotiv mekanikerliği, elektrik teknisyenliği, aşçılık, kuaförlük, berberlik ve sıhhi tesisatçılık meslek dallarında eğitim programlarının geliştirilmesi çalışmaları tamamlandı.

Bu çalışma kapsamında çıraklık ve yetişkin eğitimi öğrencileri için Türkçe, Matematik, İngilizce ve Bilişim Teknolojisi alanlarında eğitim programları da geliştirildi.

21. yüzyıl becerileri olarak isimlendirilen yaratıcılık, sorumluluk üstlenme, inisiyatif alma, etkili iletişim ve medya okur yazarlığı gibi beceriler hem müfredatlara yansıtıldı hem de öğrencilerin gelişimi için ayrı bir ders olarak tasarlandı.

Yenilenen meslek standartları üzerinden yürütülen eğitim programlarının geliştirilmesi çalışması ile sektörün ihtiyaçlarına yanıt verebilecek daha nitelikli zanaatkârların yetişebilmesi sağlanacak.

6 meslek dalında ve 5 alanda geliştirilen eğitim programları 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi’nde pilot olarak uygulanırken, bu yeni müfredatlardan toplamda 135 çırak öğrenci ve 90 yetişkin öğrenci yararlanmakta.

(TUĞ/HA)

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