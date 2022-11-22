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Taner Akcan Çıraklık Ve Yetişkin Eğitim Merkezi Bugüne Kadar 2 Binin Üzerinde Öğrenciye Eğitim Verdi

Taner Akcan Çıraklık Ve Yetişkin Eğitim Merkezi Bugüne Kadar 2 Binin Üzerinde Öğrenciye Eğitim Verdi

22 Kasım 2022 Salı 13:15
Taner Akcan Çıraklık Ve Yetişkin Eğitim Merkezi Bugüne Kadar 2 Binin Üzerinde Öğrenciye Eğitim Verdi

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi, 12 yılda 2 binin üzerinde öğrenciye eğitim verdi.

 

Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi ile iş birliği ve dayanışma içinde 2010 yılında, ülkenin kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak hedefiyle yola çıkan okulda, çıraklık alanında 965, Yaşam Boyu Eğitim alanında da 454 öğrenci mezun olurken, şu anda ise okulda 311 çırak öğrenci ve 65 yetişkin öğrenci eğitim görmeye devam ediyor.

 

Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi Okul Müdürü İrem Seylani, okulda eğitim gören bazı öğrenciler ve KTEZO yetkilileriyle birlikte basın toplantısı düzenleyerek, 12 yıldır eğitim veren okulun çalışmaları ile ilgili bilgi verdi. Basın toplantısında öğrenciler de söz alarak, aldıkları eğitim ve çalıştıkları meslekler hakkında bilgi verdi, mesleki eğitimin kendilerine kattıklarını anlattı.

 

Basın toplantısında konuşan okul müdürü İrem Seylani, okulda, mesleki eğitimin vazgeçilmez öğelerinden biri olan iş başı eğitim modelinin uygulandığını ifade ederek, burada eğitim alan öğrencilerin, hem okullarında hem de iş yerlerinde eğitim aldığını söyledi.

 

Seylani, okul bünyesinde otomotiv, elektrik, berberlik, cilt bakımı ve güzellik, kuaför ve tırnak teknisyenliği gibi meslek alanlarında eğitim verildiğini ifade ederek,  38 farklı meslek dalında eğitimler verildiğini, yasa kapsamında olan 124 meslek dalında da eğitimler verilebildiğini anlattı.

 

KTEZO Odası Başkanı Mehmet Ali Ardıç da, 2010 yılında kurulan okulun, bir hayalden başlayıp gerçek olduğunu vurguladı, bunun ne kadar güzel bir uygulama olduğunu öğrencilerin aldığı eğitim ve verilen mezunlardan görülebileceğine işaret etti.

 

Ardıç, Okulda verilen mesleki eğitimin “KKTC’nin kalbi” olduğunu ifade ederek,  okulu büyütüp sonsuza dek yaşatacaklarını söyledi.

 

KTEZO Koordinatörü Hürrem Tulga da, okulun 9 tam zamanlı 4 de yarı zamanlı çalışanı olduğunu, devletten alınan katkının 5 bin TL olduğunu ifade ederek, bu katkıyla gelecekleri olmadığını, bu yüzden katkının artık yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

 

Tulga, burada eğitim alan öğrencilerin işsizlik sorunu yaşamayacağını, yurt dışında da bu eğitimin tanındığını ifade ederek, bu okula yapılan katkının devlete geleceğe topluma üretme iş hayatına yapılan katkı olduğunu kaydetti.

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Son Güncelleme: 22.11.2022 13:44
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