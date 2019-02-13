

Lefkoşa, 13 Şubat 19 (.): Girne Belediyesi’nin kış –ilkbahar kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde pazartesi akşamı, oyuncu, yönetmen, sanat yönetmeni ve yazar Tamer Levent, Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’na konuk oldu.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Dramatik Yayınlarından çıkan kitabı “İnsanlığı Nasıl Bir Gelecek Bekliyor” başlığı altında gerçekleştirilen söyleşide Levent, sanat kavramının felsefi yönleri ile insanın yaşamını etik, estetik ve adalet doğrultusunda geliştirmek anlamına geldiğini kaydetti.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, interaktif söyleşinin ardından Tamer Levent’e teşekkür plaketi ve çiçeği takdim etti.

Güngördü, Tamer Levent’le dostluklarının uzun yıllara dayandığını ifade ederek, onu yeniden Girne’de ağırlamaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Güngördü, her zaman “Sanata Evet” dediklerinin ve bunu desteklediklerinin altını çizdi.

Etkinliğin sonunda Tamer Levent, kendisini dinlemeye gelenlerle sohbet ederek “İnsanlığı Nasıl Bir Gelecek Bekliyor” kitabını imzaladı.

(DOĞ/ÖK) FOTOĞRAFLI

