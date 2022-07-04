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Tam anlamı ile KKTC rezaleti 8 yaşındaki çocuk nezarete kilitlendi

04 Temmuz 2022 Pazartesi 19:43
Tam anlamı ile KKTC rezaleti 8 yaşındaki çocuk nezarete kilitlendi

TAM ANLAMI İLE KKTC REZALETİ 8 YAŞINDAKİ ÇOCUK NEZARETE KİLİTLENDİ

Ergün YAHAT

Girne Turizim Limanı'nda bu sabah muhaceret işlemleri sırasında yaşanan olayı Mert Özdeş sosyal medya hesabından paylaştı.

İşte o paylaşım;

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8 yaşında küçük bir çocuk, pasaportun bitimine 2 ay kaldığı için Girne Turizm Limanı'nda deport işlemine maruz kaldı. Moldova'dan Türkiye'ye girişine ve Türkiye'den çıkışına izin verilmesine rağmen, KKTC'ye girişinde yaşanan bu duruma aile anlam verebilmiş değil. Şu anda oldukça ilkel şartlarda, karanlık, sıcak ve kir içindeki yataklarda annesi ve abisi ile birlikte bir sonraki gemi hareket edinceye kadar, (yatırım yapmak için geldikleri ülkede) hapis hayatı yaşıyor... Saat 14.30'da mesai bittiği için ailenin geri kalanı araçlarına da edilemiyor. Yetkililerle konuştuğumuzda ise "gidin mum alın yakalım, elimizden başka bir şey gelmez. Kapıyı açmaya yetkimiz yok" yorumunu aldık. Üzülerek şahit olduğum bu durumu sizlerle paylaşmak istedim, ola ki bir başkası daha bu ilkelliği yaşamasın diye...

Bilmem anlayan olur mu...!

Bilmem gerçekten bir Turizm ülkesi olabilir miyiz!?

KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı Fikri Ataoğlu

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