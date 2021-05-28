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Talim ve Terbiye Dairesi kolejlere giriş sınavı ile ilgili bilgilendirme yaptı

28 Mayıs 2021 Cuma 16:30
Talim ve Terbiye Dairesi kolejlere giriş sınavı ile ilgili bilgilendirme yaptı
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“SINAV 12 HAZİRAN CUMARTESİ YÜZ YÜZE YAPILACAK”

“ÖĞRENCİLER VE ÖĞRETMENLER SINAVA PCR TESTLERİ İLE ALINACAK”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Talim ve Terbiye Dairesi, Kolejlere Giriş Sınavı ile ilgili öğrencilere ve velilere yönelik bilgilendirme d yayımladı.

Açıklamada, Kolejlere Giriş Sınavının (KGS) 12 Haziran Cumartesi günü yüz yüze yapılacağı ve sınav kılavuzunun Bakanlığın resmi internet sitesinden yayımlandığı anımsatıldı.

Açıklamada, 4 Haziran Cuma günü başvuruda bulunan öğrencilerin tercih ettikleri okullara göre, sınava girecekleri okul, aday numaraları ve sınav salon numaraları Bakanlığın web sayfasından alfabetik sıraya göre yayınlanacağı belirtildi.

Öğrenciler ve öğretmenlerin sınava PCR testleri ile alınacağı kaydedilen açıklamada, sınav öncesi tüm öğrencilerin, başvurularında tercih ettikleri okullarda, 10 – 11 Haziran 2021 (Perşembe - Cuma) tarihlerinde, 09.00 – 12.00 saatleri arasında PCR testlerini yaptırmakla yükümlü oldukları ifade edildi.

“PCR MERKEZLERİ”

PCR testini ibraz etmeyen öğrencilerin sınav merkezine alınmayacağı uyarısında bulunulan açıklamaya göre, PCR Merkezleri şöyle:

“Tercih Edilen Okul    PCR Merkezi   PCR Tarihleri

Lefkoşa Türk Maarif Koleji    Lefkoşa Türk Maarif Koleji    10 – 11 Haziran 2021

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Gazi Mağusa Türk Maarif Koleji        Gazi Mağusa Türk Maarif Koleji        10 – 11 Haziran 2021

19 Mayıs Türk Maarif Koleji  19 Mayıs Türk Maarif Koleji  10 – 11 Haziran 2021

Güzelyurt Türk Maarif Koleji Güzelyurt Türk Maarif Koleji 10 – 11 Haziran 2021

İskele Evkaf Türk Maarif Koleji         Bekirpaşa Lisesi          10 – 11 Haziran 2021

Lefke Gazi Lisesi Kolej Bölümü        Cengiz Topel Devlet Hastehanesi       10 – 11 Haziran 2021

Hala Sultan İlahiyat Koleji      Hala Sultan İlahiyat Koleji      10 – 11 Haziran 2021”

“SINAVA GİRERKEN BULUNDURULMASI ZORUNLU BELGELER”

Kolejlere Giriş Sınavının 12 Haziran Cumartesi günü, öğrencilere e-posta ile bildirilen ve Bakanlığın web sayfasından da yayınlanacak olan okullarda yüz yüze yapılacağı kaydedilen açıklamada, öğrencilerin sınava girerken yanlarında öğrenci belgesi, banka dekontu ve PCR test sonucunu gösteren çıktıyı bulundurmasının zorunlu olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Covid 19 pandemisi nedeniyle çocukların KGS ile ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamaması adına, sınava kadar olan süreçte ve günlük yaşamda uyulması gereken kurallara (maske mesafe, hijyen) özen gösterilmesi gerektiği ifade edildi.

Sınavın telafisi bulunmadığına işaret edilen açıklamada, çocukların sağlıklarını etkileyecek temaslardan ve ortamlardan uzak tutulmasının önemli olduğu vurgulandı.

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Son Güncelleme: 28.05.2021 16:36
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