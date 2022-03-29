Talihli Lefkoşa’dan!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 1.125.000 Bin TL’lik çekiliş bu akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 1.125.000 Bin TL’lik büyük ikramiye 49067 numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet Lefkoşa bayilerimizden Serdar Kumru tarafından satıldı. Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 8 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. Büyük ikramiyenin 350 Bin TL olarak belirlendiği çekilişin bilet fiyatı 25 TL olarak, 29 Mart 2022 itibarıyla satışa sunulacaktır.



Resmi sitemizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilirsiniz. Resmi adresimizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız.