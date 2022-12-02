Talat: “Girne Belediyesi çalışanlarına baskı ve tehditler yapılıyor…Bu uygulamaların devam etmesine asla izin vermeyeceğiz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne İlçe Başkanı ve Milletvekili Ongun Talat, Girne Belediyesi çalışanlarına yerel seçim süreci başladığı günden itibaren baskı ve tehditler yapıldığını ileri sürerek, “Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak bu çağda bu uygulamaların devam etmesine asla izin vermeyeceğiz” dedi.

Talat yaptığı yazılı açıklamada, bu konuda çok net ve kararlı olduklarını vurgulayarak, eğer bu uygulamalara derhal son verilmezse, bu baskı ve tehditlere tenezzül etmeye devam eden ilgili şahısları isim isim deşifre edeceklerini kamuoyuyla paylaştı.

Talat açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Yerel seçim sürecinin başlangıcından itibaren Girne Belediyesi Başkanı, görevlendirdiği kişiler eliyle belediye ve Bel-Paz Ltd. çalışanları üzerinde baskı oluşturma çabasına girişmiştir. Sosyal medyada adayımızın paylaşımlarına beğeni koyan, hatta sokakta adayımıza selam veren çalışanlara dahi mobbing uygulayan belediye yönetimi, artık iyice yaklaşan seçimleri kaybedecek olmanın getirdiği panikle, çalışanlar üzerindeki baskı ve tehditlerini iyice artırmaya başlamışlardır.

Bu baskılar artık 'oy verme' talebinin çok ötesine geçmiş ve sistematik bir boyuta varmıştır. Artık çalışanlara mevcut belediye başkanının seçim çalışmaları kapsamında yürüttüğü etkinliklere katılım sağlama ve kamuoyu önünde açık destek verme gibi talimatlar verilmeye başlamıştır. Tüm bunlara uymayacak olmaları halinde ise çalışanlara işten durdurma, kadrolama ihtimalini yitirme, görev yeri değişikliği gibi birçok tehdit yöneltilmektedir.

Tüm bu baskı ve tehditleri uygulayanların kimler olduğunu ve neler yaptıklarını çok iyi biliyoruz.

Bel-Paz Ltd. ve belediye çalışanlarına ise 26 Aralık sabahından itibaren bu belediye başkanı ve yönetim anlayışından kurtulacaklarının sözünü veriyoruz. Yeni dönemde tüm Girne halkı gibi çalışanlar da eşit, adil ve demokratik bir belediye yönetimine kavuşacaklardır. Kimsenin siyasi görüşleri ve kişisel yakınlıkları yüzünden ayrımcılığa uğramayacağı, iş barışına kavuşmuş bir belediyenin en büyük güvencesi yeni dönemdeki Belediye Başkanı Murat Şenkul ve Cumhuriyetçi Türk Partisi olacaktır. “