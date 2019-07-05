Talat: “Faşist saldırıyla öldürülene kadar mücadelesine devam etti”

TALAT: “TEK HEDEFİ KIBRIS’TA BARIŞ, DEMOKRASİ, İNSAN HAKLARININ YERLEŞMESİYDİ

MUTLUYAKALI: “FAİLİ MEÇHUL CİNAYETİN ARDINDAKİ ZİHNİYETTEN KORKMADIK, YILMADIK”

Yenidüzen yazarı, araştırmacı Kutlu Adalı, ölümünün 23. yıldönümünde Lefkoşa Mezarlığı’ndaki anıtı başında anıldı.

Yenidüzen gazetesi ve Kutlu Adalı Vakfı’nın organize ettiği anma töreninde 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, Yenidüzen Gazetesi Genel Müdür ve Genel Yayın Yönetmeni Cenk Mutluyakalı ve Kutlu Adalı Vakfı adına Kutlu Adalı’nın eşi İlkay Adalı konuşma yaptı.

Saygı duruşunun ardından, Adalı’nın kabrine çiçekler bırakıldı.

TALAT: “FAŞİST SALDIRIYLA ÖLDÜRÜLENE KADAR MÜCADELESİNE DEVAM ETTİ”

İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, törende yaptığı konuşmada, Kutlu Adalı’nın çok üretken bir yazar, topluma, halka ışık tutan bir kişilik olduğunu söyledi.

Adalı’nın sadece bir yazar değil, bir mücadele insanı olduğuna işaret eden Talat, “Tek hedefi Kıbrıs’ta barış, demokrasi, insan haklarının yerleşmesiydi” dedi.

Kutlu Adalı’nın faşist bir saldırıyla öldürülene kadar mücadelesine devam ettiğini söyleyen Talat, onu öldürenlerin amacının barış, demokrasi, insan hakları için mücadele edenlere korku salmak olduğunu belirtti.

Talat, “Ama korkmadık, korkmayacağız. Son nefesimize kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz” diye konuştu.

MUTLUYAKALI: “ADALI’LAR ÖLMEZ”

Yenidüzen Gazetesi Genel Müdür ve Genel Yayın Yönetmeni Cenk Mutluyakalı, törende yaptığı konuşmada, Kutlu Adalı’nın unutulmayacağını söyledi.

Mutluyakalı, Kutlu Adalı cinayetinin faili meçhul olduğunu ancak cinayetin ardındaki zihniyeti hatırladıklarını belirtti.

O zihniyetten korkmadıklarını ve yılmadıklarını dile getiren Mutluyakalı, “Adalı’lar ölmez” dedi.

SORAKIN: “ÖNEMLİ BİR MÜCADELE VERDİ”

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın da Kutlu Adalı’nın Kıbrıs Türk kimliğinin korunması için verdiği mücadeleye dikkat çekerek, “Kendi kendimizi idare etme noktasında da önemli bir mücadele verdi” dedi.

Adalı’nın gösterdiği yolda cesaret ve kararlılıkla yürünürse, Kıbrıs Türk halkının her şeyi başarabilecek kapasitede olduğunu dile getiren Sorakın, mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

ADALI: “KIBRISLILIK BİLİNCİNİ YAYMAK İÇİN ONU ÖRNEK ALMALIYIZ”

Kutlu Adalı Vakfı adına konuşan Kutlu Adalı’nın eşi İlkay Adalı da törene katılan herkese teşekkür etti.

Barış için sonuna kadar mücadeleye devam edilmesi gerektiğine vurgu yapan Adalı, “Adalı’lar ölmez. Kıbrıslılık bilincini yaymak için onu örnek almalıyız” dedi.