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Talat, Eroğlu ve Akıncı da oylarını kullandı

Eski cumhurbaşkanları Mehmet Ali Talat, Derviş Eroğlu ve Mustafa Akıncı da bugün oylarını kullandı.

23 Ocak 2022 Pazar 15:00
Talat, Eroğlu ve Akıncı da oylarını kullandı

BRT’nin haberine göre, 2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Girne 19 Mayıs Maarif Koleji’nde oyunu kullandı. Seçim sonuçlarının hayırlı olmasını dileyen Talat, vatandaşı oy kullanmaya davet etti.
3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, oyunu Gazimağusa’da Polatpaşa İlkokulu 41 numaralı sandıkta kullandı. Eroğlu, oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundu.

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4’üncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise oyunu Şehit Ertuğrul İlkokulu’nda kullandı. Akıncı, basın mensuplarına açıklama yapmadı.

 

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Son Güncelleme: 23.01.2022 15:01
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