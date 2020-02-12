Taksicilerin korsan isyanı!

Gazimağusa’da bugün saat 14.30 sıralarında korsan taksicilik yaptığı iddia edilen iki şahıs takcilerin önlerini keserek araçları ve şahısları gözlem altına alarak polisin gelmesini ve korsan taksicilik yapanları tutuklamasını istedi.

Olay yerine çok sayıda polis gelerek korsan taksicilere müdahale ettiler. Her iki araç ve araç şoförü polis gözetiminde karakola götürüldüler. Olay yerine gelen birçok taksici de olaya tepki göstererek şikayetlerini dile getirdiler.

Mağusa Taksiciler Birliği Başkanı Mahmut Biberoğlu olay hakkında ise şunları söyledi, “Okul içine girmek için bir sürü izin alıyoruz. Güney kampüsüne yurtlar yapıldı. Okul Rektörü diyor ki biz her yurda 2 araç tahsil edicez gelen öğrencileri istedikleri yere gelip götürmek için, burada yüzlerce taksi var bu taksiler kimi taşıyacak biz sigorta ödüyoruz,vergimizi veriyoruz ama mağduruz Bakanlara, vekillere, polis müdürlüğüne sesleniyorum lütfen bu konuya bir el atsınlar” dedi.

Polisin olay ile ilgili soruşturması devam ediyor. (MHA)