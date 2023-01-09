Taksi ücretleri uçtu!

A’dan Z’ye her ürüne zam gelen ülkemizde bir zam da taksi ücretlerine yapıldı.

Buna göre;

Taksimetrelerin gündüz açılış fiyatı 41 TL , gece açılış fiyatı ise 56 TL oldu.

Bu açılış ücretlerine göre Ercan – Lefkoşa gündüz tarifesi 495 TL’ye denk gelirken, gece tarifesi için Ercan – Lefkoşa arası bu rakam 575 TL oluyor.

Girne Merkez – Ercan Gündüz Tarifesi 900 TL'ye yükselirken, gece bu rakam bin 35 TL’ye yükseldi.

Öte yandan Girne Kapısı – YDÜ arası 180TL, Lefkoşa Şehirci ise 130 TL'ye yükseldi.

Kaynak: Gündem Kıbrıs