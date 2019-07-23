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Takla atarak tavanı üzerinde durdu: 2 yaralı

Takla atarak tavanı üzerinde durdu: 2 yaralı

23 Temmuz 2019 Salı 14:30
Takla atarak tavanı üzerinde durdu: 2 yaralı

İskele boğazında bugün sabah saatlerinde meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.

GF 002 plakalı araç sürücüsü Sinan İnan’ın Dipkarpaz’dan Gazimağusa istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada İskele boğazında direksiyon hâkimiyetini kaybedip gidiş istikametine doğru yolun solundan çıkarak aracının ön kısmı ile karayolları dairesine ait demir korkuluklara çarpıp anayol üzerinde takla atarak tavanı üzerinde ters şekilde durmuştur.

Kaza sonucunda araç sürücüsü Sinan İnan ve araçta yolcu olarak bulunan Serhan Yıldırım yaralanmıştır.

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Yaralılar Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavileri sürmektedir.

Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam etmektedir.

(BRT/PGM)

Anahtar Kelimeler:
IskeleTrafikKazasıYaralı
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