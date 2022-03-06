Takla atan araçta 1 kişi yaralandı

Güvercinlik-Mağusa Anayolu’nda bugün saat 03.50 sıralarında yaşanan kazada 1 kişi yaralandı. Yaralanan araç sürücüsü Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 05.03.2022 tarihinde, saat 03.50 sıralarında, Güvercinlik-Mağusa Anayolu 1-2 Km’leri arasında Enes Yasir Demir (E-23) yönetimindeki HT 190 plakalı salon aracı ile güney istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip gidişine göre yolun solundan yoldan çıkıp takla attı.
Konuyla ilgili soruşturma ise devam ediyor.