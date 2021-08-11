Takla atan aracın sürücüsü ve 2 yaşındaki bebek yaralandı

LEFKOŞA GAZİMAĞUSA ANA YOLUNDA TRAFİK KAZASI…
Lefkoşa Gazimağusa ana yolunda, Mutluyaka kavşağı civarında bugün meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü 37 yaşındaki Umut Gazi ile 2 yaşındaki Batu Gazi yaralandı.
Yaralıların tedavisi sürüyor.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Umut Gazi ile araçta yolcu olarak bulunan Batu Gazi (E-2) Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralıların tedavisi sürerken polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.
Son Güncelleme: 11.08.2021 19:17