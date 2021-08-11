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Takla atan aracın sürücüsü ve 2 yaşındaki bebek yaralandı

11 Ağustos 2021 Çarşamba 17:45
Takla atan aracın sürücüsü ve 2 yaşındaki bebek yaralandı

LEFKOŞA GAZİMAĞUSA ANA YOLUNDA TRAFİK KAZASI…

Lefkoşa Gazimağusa ana yolunda, Mutluyaka kavşağı civarında bugün meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü 37 yaşındaki Umut Gazi ile 2 yaşındaki Batu Gazi yaralandı.
Yaralıların tedavisi sürüyor.

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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün saat 15.00 sıralarında Lefkoşa - Gazimağusa ana yolunda Umut Gazi (E-37), yönetimindeki MD 187 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada Mutluyaka kavşağı yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solunda bulunan trafik levhasına ardından da çelik bariyerlere çarpıp takla attı. 
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Umut Gazi ile araçta yolcu olarak bulunan Batu Gazi (E-2) Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 
Yaralıların tedavisi sürerken polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor. 

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Son Güncelleme: 11.08.2021 19:17
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