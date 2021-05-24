TAK’ın “2021 bütçesi” oyçokluğuyla Meclis’ten geçti

CUMHURİYET MECLİSİ GENEL KURULU TOPLANTISI - 6 (SON)

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU 2021 MALİ YILI BÜTÇE YASA TASARISI” OYÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ

CANALTAY: “TELEKOMÜNİKASYON DAİRESİ’NİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ ŞU ANDA GÜNDEMİMİZDE YOK”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, TAK 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı oyçokluğuyla kabul etti.

Genel kurul ayrıca “Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı”nın oyçokluğuyla kabul edilmesinin ardından sona erdi.

Gruplar arası varılan mutabakat gereği “Yayın Yüksek Kurulu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı”nın görüşülmesi 31 Mayıs Pazartesi günü yapılacak oturuma aktarıldı.

Cumhuriyet Meclisi’nin bir sonraki toplantısı 27 Mayıs Perşembe günü saat 10.00’da gerçekleşecek.

TAK BÜTÇESİ

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, özel gündemde yer alan işler bölümünde TAK 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı görüştü. Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Sunat Atun, TAK 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’na ilişkin raporu okudu.

ÖZERSAY

İlk sözü alan HP Genel Başkanı Kudret Özersay, TAK’ın haber alma özgürlüğü bağlamında çok önemli bir kamusal görev yerine getirdiğini söyledi.

Başbakan Yardımcılığı görevinde bulunduğu dönemde kurumun kendisine bağlı olduğunu anımsatan Özersay, görüşülen bütçe tasarısının bakanlığı döneminde hazırlandığını belirtti.

Özersay, personel ihtiyacıyla ilgili az sayıda personel istihdam edildiğini ve alınan personelin Kamu Hizmet Komisyonuna üzerinden adil ve liyakate dayalı olarak yapılmasına özen gösterildiğini söyledi.

Kurumun bina ve personel sorunun devam ettiğini dile getiren Özersay, TAK’ın desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

Kurumun tarafsız ve basın ilkelerine uygun şekilde yayın faaliyetlerini sürdürmesinin önemine değinen Özersay, kurumda görevlendirdikleri personel bağlamında, kurumun herkese tarafsız ve basın ilkeleri çerçevesinde yayın yaptığını vurguladı.

Özersay, yerleşmeye başlayan bu ilkenin önümüzdeki dönemde de sürdürülmesinin esas olduğunu dile getirdi.

Hükümete mensup bir milletvekili olan UBP Milletvekili Zorlu Töre’nin BRTK’da kendisine fırsat eşitliği tanınmadığını söylediğini anımsatan Özersay, TAK’ta böyle bir sıkıntı yaşanmadığını, bunun sebeplerinin iyi düşünülmesi gerektiğini belirtti.

Özersay, BRT’den yana bir şikayet dile getirmediklerini ancak hükümet milletvekilinin bunu dile getirdiğine işaret ederek, TAK’ta tarafsızlığa saygı duyulmasının değerinin bilinmesi temennisinde bulundu.

Özersay, yasaya olumlu oy vereceklerini kaydetti.

ANGOLEMLİ

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, halkın haber alma özgürlüğünü devletin sağlaması gerektiğini, dolayısıyla TAK’ı iyi bir noktaya getirmenin devletin görevi olduğunu belirtti.

TAK için ayrılan bütçenin buna yeterli olmadığını söyleyen Angolemli, kurumun kapasitesinin şu anda yeterli olmadığını kaydetti.

TAK’ın bina sorununun devam ettiğini, bütçede de buna para ayrılmadığını söyleyen Angolemli, personel eksikliği bulunduğundan kurumun görevini tam olarak yerine getirmediğini belirtti.



Angolemli, pandemi döneminde bina yetersizliğinden ötürü personelin üst üste çalıştığını kaydetti.Hüseyin Angolemli, tasarıya ret oyu vereceklerini söyledi. Konuşmaların ardından yasa tasarısı oylandı. 23 milletvekili kabul, 8 milletvekili ise ret oyu verirken, 17 milletvekili oylamaya katılmadı.TOROSCumhuriyet Meclisi Genel Kurulu daha sonra, “Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı”nın görüşülmesine geçildi.Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Sunat Atun’un tasarıya ilişkin raporu okumasının ardından ilk sözü CTP Milletvekili Fikri Toros aldı. Kara geçiş kapılarının gecikmeden açılmasının şart olduğunu vurgulayan Toros, bu konunun ayrılıkçı politikaların kurbanı olduğunu ve bunun bedelinin ağır olduğunu söyledi.Kuzey Kıbrıs’ın Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) epidemiyolojik haritasında gri olarak gösterildiğini bunun da “bilinmez bölge” anlamına geldiğini anlatan Toros, bu konunun turizmi etkileyeceğini vurgulayarak yetkilileri konuyu ciddiye almaya çağırdı.Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’nun (BTHK)elektronik haberleşme şebekelerinin işletme başvurularını kabul eden, değerlendiren ve yetki veren bir kurum olduğuna işaret eden Toros, hava frekanslarının lisanlı ve lisanssız olarak kullanıldığını belirterek, BTHK’nın bunları denetlemesi gerektiğini belirtti.Kurumun bunları denetlemek için spektrum yönetimi sistemini kullanması gerektiğini kaydeden Toros, BTHK’nın spektrum yönetimi sistemine sahip olmadığını, bu sistemi kullanmak için ihaleye çıkıldığını ancak ihalenin iptal edildiğini öne sürdü.Toros, pandemi koşullarının bilgi teknolojilerinin, fiber optik altyapısının önemini hatırlattığını ifade ederek, hükümetin ekonomik, sosyal ve teknolojik kalkınmadan bahsetmesini “gülünç” olarak değerlendirdi.ATAKANHalkın Partisi Milletvekili Tolga Atakan da konuşmasında, BTHK’nın yılsonu yeni binasının tamamlanmasıyla, ciddi bir cihaz ve teknik altyapıya ihtiyaç duyacağını vurguladı.Atakan, gerek pandemi, gerekse seçimler süresince altyapı dönüşüm hamlesinin bir adım ileriye götürülmediğini ve teknolojik bağımsız frekans ihale konusunda da adım atılamadığını savundu. Atakan, “Umuyor ve diliyorum ki altyapı dönüşümü ile ilgili bırakılan nokta bir adım ileriye götürülür ve buna paralel bir şekilde teknolojik bağımsız frekans ihalesine çıkılabilmesinin önü açılır” dedi.Atakan, “Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı”na olumlu oy vereceklerini de söyledi.ANGOLEMLİTDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, sabit telefonlar arasındaki görüşmelerin ücretsiz yapıldığını anımsatarak, “Hangimizin aklına sabit telefon gelir?” diye sordu. Angolemli, sabit telefonların özelleşmesi tehlikesinin bulunduğunu da öne sürdü.CANALTAYSoru ve eleştirileri yanıtlamak üzere söz alan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, fiber optik döşeyerek, telefon ve internet altyapısının güçlendirilmesini amaçladıklarını belirtti. Canaltay, fiber optiğin döşenmesiyle birlikte 4 buçuk ve 5 G ihalelerinin de olabileceğini kaydetti.BTHK binasının bitmek üzere olduğunu belirten Canaltay, binanın tamamlanmasıyla gerekli ihaleye çıkılacağını söyledi.Sabit telefonlarla ilgili eleştiriye de yanıt veren Canaltay, sabit telefonları ücretsiz yaparak kullanımını artırdıklarını belirtti.Bir milletvekilinin “Telekomünikasyon Dairesi’nin özelleştirilmesi gündeminizde var mı?” sorusuna ise Canaltay, “Şu anda hayır” yanıtını verdi.Konuşmaların ardından “Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı” oyçokluğuyla kabul edildi.Yasa tasarısına 27 milletvekili kabul, 9 milletvekili ret oyu verirken, 13 milletvekili oylamaya katılmadı.Genel kurul daha sonra bugünkü çalışmasını tamamladı.