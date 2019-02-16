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Takımcılar 3 gün tutuklu kalacak

Takımcılar 3 gün tutuklu kalacak

16 Şubat 2019 Cumartesi 14:28
Takımcılar 3 gün tutuklu kalacak

Takımcılar 3 gün tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da Merkezi Cezaevinden 14 Şubat tarihinde firar eden mahkum Gökhan Takımcılar dün Dörtyol bölgesinde tespit edilerek tutuklandı. Zanlı bugün tutuklama süresi talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemde mesele le ile ilgili olarak şahadet veren Lefkoşa Adli Şubede görevli polis memuru Necip Taşlı olayla ilgili bulguları aktardı. Taşlı, 14 şubat tarihinde 10.00 raddelerinde Lefkoşa Merkezi Cezaevinde 30 Temmuz 2018 tarihinden beridir Ambar Açma meselesinden dolayı 18 ay hükümlü tutuklu bulunan zanlı Gökhan Takımcılar’ın Merkezi Cezaevinin Güneye bakan yaklaşık 6 metre yüksekliğindeki duvara merdiven dayayıp konu duvarı aşıp tasarrufunda bulundurduğu 6 metre uzunluğundaki ip ile duvardan aşağıya inerek cezaevinden firar ettiğini mahkemeye aktardı. Polis zanlının 15 Şubat tarihinde Dörtyol köyünde tespit edildiğini ve mahkeme emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis memuru Taşlı zanlının yeni yakalandığını cezaevinden kaçmasına yardım eden olup olmadığının araştırılacağını ayrıca kamera görüntülerinin inceleneceğini belirterek tahkikatın selamaeti açısından 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi tahkikatın selameti açısından zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
FirarLefkoşa’da Merkezi CezaeviGökhan Takımcılar
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