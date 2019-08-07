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Takibe alınıp durdurulan araçta uyuşturucu madde bulundu

Takibe alınıp durdurulan araçta polis tarafından yapılan kontrolde uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanan zanlılar araç sürücüsü zanlı Berkay Numansoy ve yolcular Doğuhan Erekoğlu, Halil Eker ile Ben James Hines dün yeniden mahkemeye çıkarıldı

Takibe alınıp durdurulan araçta uyuşturucu madde bulundu

Takibe alınıp durdurulan araçta polis tarafından yapılan kontrolde uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanan zanlılar araç sürücüsü zanlı Berkay Numansoy ve yolcular Doğuhan Erekoğlu, Halil Eker ile Ben James Hines dün yeniden mahkemeye çıkarıldı

07 Ağustos 2019 Çarşamba 20:45
Takibe alınıp durdurulan araçta uyuşturucu madde bulundu

Çatalköy’de alınan ihbar üzerine takibe alınıp durdurulan araçta polis tarafından yapılan kontrolde uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanan zanlılar araç sürücüsü zanlı Berkay Numansoy ve yolcular Doğuhan Erekoğlu, Halil Eker ile Ben James Hines dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Ahmet Bayram olayla ilgili bulguları aktardı. Bayram, 26 Temmuz 2019 tarihinde, saat 20.15 raddelerinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından Çakıl Sokak Çatalköy - Girne’de gerçekleştirilen operasyonda Çatlköy’de sakin zanlı Berkay Numansoy’un kullanımında olup, aynı yerde sakin olan zanlılar Doğuhan Erekoğlu ve Halil Eker’in yolcu olarak bulunduğu BR 051 plakalı salon araç durdurularak arama yapıldığını söyledi. Bayram, yapılan arama neticesinde aracın sağ ön kısmında bulunan paspas üzerinde beyaz renk naylon poşet içerisinde yaklaşık 300 gram ağırlığında, aracın vites kutusu yanında, mavi-beyaz renk naylon parçasına sarılı yaklaşık 10 gram ağırlığında ve içerisinde Hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet plastik öğütücü, sol arka kısımdaki mavi renk valizin yan gözünde üç ayrı beyaz renk poşet içerisinde yaklaşık 25 gram ağırlığında tümü hintkeneviri olan uyuşturucu maddeler bulunduğunu belirtti. Polis ayrıca aracın arka kısmında bulunan sarı renk bez çanta içerisinde ise hassas terazi içerisinde yaklaşık 2 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı.

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Polis memuru Ahmet Bayram, zanlıların suçüstü tutuklandıklarını ve ayni gün, zanlı Numansoy’un Çatalköy-Girne adresindeki ikametgâhında mahkeme emri ile huzurunda yapılan aramada yatak odasındaki komodin çekmecesinde streç naylona sarılı yaklaşık 2 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Bayram, soruşturma aşamasında üç zanlıya uyuşturucu maddeyi temin eden Ben James Hines de tutuklandığını söyledi. Bayram, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Seran Bensen, huzurunda verilen şahadeti değerlendirerek, zanlıların teminata bağlanması noktasında sabıka durumlarının göz önünde bulundurulduğunda, huzurda bulunan zanlı Halil Eker’in şartlı tahliye süresinde benzer suça karışması nedeniyle teminatta ayrıma gidilmesi gerektiğine değindi. Bahse konu suçların ciddi ve vahim suçlar olduğunu, uzun süreli hapislik cezasının öngörüldüğünü kaydeden Bensen, zanlılar aleyhindeki ithamları, sunulan şahadetin desteklediğine kanaat getirdi.

Bensen, zanlılar Numansoy, Erekoğlu ve Hines’in ülke haricine çıkmaktan men edilmelerine, tüm seyahat belgelerini polise teslim etmelerine, haftada bir gün ispat-ı vücutta bulunmalarına, 10 biner TL nakdi teminat yatırmalarına ve zanlılar Numansoy ile Erekoğlu için KKTC vatandaşı muteber birer kefilin 200 biner TL’lik kefalet senedi imza etmeleri koşuluyla yargılanıncaya değin serbest kalmalarına karar verdi. Öte yandan, şartlı tahliyesi süresince benzeri bir suça karışan zanlı Eker’in ise 2 ayı aşmayan bir süreyle hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Berkay NumansoyDoğuhan ErekoğluHalil EkerBen James Hines
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