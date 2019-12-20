Tak 46 Yaşında

SAĞLIK BAKANI PİLLİ KUTAMA MESAJI YAYIMLADI

Lefkoşa, 20 Aralık 19 : Sağlık Bakanı Ali Pilli, Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) 46. kuruluş yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli mesajında şu ifadelere yer verdi:

“21 Aralık 1973’te yayın hayatın başlayarak tam 46 yıldır Kıbrıs Türk halkının sesinin ülkemizde ve dünyada duyurulmasında büyük bir katkı sağlayan, tarafsız, objektif haberleri ile Türk Ajansı Kıbrıs ülkemizin en nadide kuruluşları arasında yer almaktadır. Tüm zorluklara rağmen mesleğini başarılı bir şekilde icra eden TAK çalışanlarını en içten duygularımla kutlar, daha nice başarılı yıllar dilerim”

(HUR/FEZ)