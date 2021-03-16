TAK Yönetim Kurulu’na hükümeti temsilen Karaman ve Karaaziz atandı

Halen bu görevi sürdüren Aytuğ Türkkan ile Sezgin Madencioğlu ise bu görevden alındı.

Bakanlar Kurulu’nun atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karaman ve Karaaziz, TAK Yönetim Kurulu’na üç yıllık süre için görevlendirildi.

BEYAZBAYRAM BAKÜ’DE GÖREVLENDİRİLDİ

Öte yandan KKTC Antalya Başkonsolosu olarak görev yapan Müdür Temsilci Mustafa Kemal Beyazbayram, 1 Ağustos’tan itibaren KKTC Bakü Temsilcisi olarak atandı.

Bakanlar Kurulu Beyazbayram’ın Bakü Temsilcisi olarak 31 Temmuz 2022’ye kadar görev yapmasına karar verdi.