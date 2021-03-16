banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
“Çocuklarımın gözü iki çeşme…”
“Çocuklarımın gözü iki çeşme…”
Temiz eller için KIBTEK büyük fırsat
Temiz eller için KIBTEK büyük...
İnfodemi ve ‘’egodemi’’
İnfodemi ve ‘’egodemi’’
Hangi develer ile kervan kurulur?
Hangi develer ile kervan kurulur?
banner376

TAK Yönetim Kurulu’na hükümeti temsilen Karaman ve Karaaziz atandı

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) Yönetim Kurulu’na hükümeti temsilen Züleyha Karaman ve Aziz Karaaziz atandı.

16 Mart 2021 Salı 12:00
TAK Yönetim Kurulu’na hükümeti temsilen Karaman ve Karaaziz atandı
banner337
banner395

Halen bu görevi sürdüren Aytuğ Türkkan ile Sezgin Madencioğlu ise bu görevden alındı.

Bakanlar Kurulu’nun atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karaman ve Karaaziz, TAK Yönetim Kurulu’na üç yıllık süre için görevlendirildi.

banner341
BEYAZBAYRAM BAKÜ’DE GÖREVLENDİRİLDİ

Öte yandan KKTC Antalya Başkonsolosu olarak görev yapan Müdür Temsilci Mustafa Kemal Beyazbayram, 1 Ağustos’tan itibaren KKTC Bakü Temsilcisi olarak atandı.

Bakanlar Kurulu Beyazbayram’ın Bakü Temsilcisi olarak 31 Temmuz 2022’ye kadar görev yapmasına karar verdi.

banner360
Son Güncelleme: 16.03.2021 13:03
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İzcan: “ Hükümet yıkılmaya mahkumdur”
İzcan: “ Hükümet yıkılmaya mahkumdur”
Yağış miktarları
Yağış miktarları
125 kişilik yangın hazır kuvvet ekibi kuruluyor
125 kişilik yangın hazır kuvvet ekibi kuruluyor
Patates ihracatına destek
Patates ihracatına destek
SOS Çocukköyü Derneği’ne domates bağışı yapıldı
SOS Çocukköyü Derneği’ne domates bağışı yapıldı
SOS Çocukköyü Derneği halkı düzenli bağışçı olmaya davet etti
SOS Çocukköyü Derneği halkı düzenli bağışçı olmaya davet etti
Okan Erdemsiz daha fazla dayanamadı
Okan Erdemsiz daha fazla dayanamadı
Egzoz Emisyon Ölçüm ücreti azami 50 TL olarak belirlendi
Egzoz Emisyon Ölçüm ücreti azami 50 TL olarak belirlendi
Lefke STÖ: “Siyasiler elinizi LAÜ’den çekin”
Lefke STÖ: “Siyasiler elinizi LAÜ’den çekin”
KTSO: “Hatalardan ders almalıyız“
KTSO: “Hatalardan ders almalıyız“

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim