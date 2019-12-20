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TAK yönetim kurulu üyeleri Başbakan Tatar’ı ziyaret etti

TAK yönetim kurulu üyeleri Başbakan Tatar’ı ziyaret etti

20 Aralık 2019 Cuma 10:43
TAK yönetim kurulu üyeleri Başbakan Tatar’ı ziyaret etti

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) Yönetim Kurulu üyeleri, Ajansın 46. kuruluş yıldönümü vesilesiyle Başbakan Ersin Tatar’ı  ziyaret etti.
Cumhuriyet Meclisi Şeref Salonu’nda saat 10,30’da gerçekleşen görüşmede konuşan TAK Yönetim Kurulu Başkanı Emin Akkor, TAK’ın 2019 yılını başarıyla geçirdiğini, objektif haberciliği en iyi şekilde yapmayı başardığını;  teknik eksiklikler ve personel eksikliğine rağmen  basına ülkedeki tüm gelişmeleri aktarmaya çalıştığını kaydetti.
Önümüzdeki yıl bunu daha iyi noktaya getirmek için çalışmalarının devam edeceğini dile getiren Akkor, Haziran ayında  var olan bültenlerine İngilizce bülteni de ekleyerek Kıbrıs Türk siyasetindeki söylemleri dünyaya daha rahat ulaştırabileceklerini belirtti.
Hükümete kendilerine verdiği destek için teşekkür eden Akkor, bütçede yer alan personel alımını Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında gerçekleştireceklerini kaydetti.

TATAR: “TAK MİSYONUNU EN İYİ ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRMEYE ÇALIŞAN ÖNEMLİ BİR KURUM”
Başbakan Tatar da, TAK’ın Kıbrıs Türkü’nün sesini hem ülke içinde hem de dünyaya duyurmak amacıyla kurulmuş ve bu misyonunu en iyi şekilde gerçekleştirmeye çalışan önemli bir kurum olduğunu söyledi.
TAK’ın teknik sıkıntılara ve personel eksikliğine rağmen Kıbrıs Türkü’nün sesini, dünyaya duyurmayı başardığını ifade eden Tatar, internet yayıncılığı yapanların, sosyal medyanın, yazılı ve görsel basının TAK’ın haberlerini kullandığını ve dünyaya dağıttığını kaydetti.

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TAK’ın ürettiği haberlerin yerel medya ve sosyal medya  üzerinden en iyi şekilde sağlanması gerektiğini belirten Tatar, bunun önemli olduğunu, teknoloji ve iletişimdeki gelişmelerin buna katkı koyduğunu  vurguladı.
İletişimdeki gelişmelerle TAK’ın ürettiği haberlerin her an dünyanın her yerinde olduğunu kaydeden Tatar, bu dururumla TAK’ın öneminin  çok daha fazla arttığını ifade etti.
Tatar,  objektif habercilikle  Kuzey ve Güney Kıbrıs’taki, Türkiye ve dünyanın her yerindeki gelişmeleri Kıbrıs Türkü’nün sesi ve  değerlendirmeleriyle dünyaya  ulaştırmanın TAK’ın temel görevi olduğunu söyledi.
TAK’da daha verimli bir yapı için kendilerinin de ellerinden geleni yapacaklarını kaydeden Tatar, TAK’ın yıllardır çözümlenmeyi bekleyen bir bina sorunu olduğunu bu sorunun her zaman gündemlerinde olması gerektiğini  ve TAK’ın  günümüz koşullarını yakalayacak  teknik altyapıya kavuşturulması gerektiğini söyledi. 
Ekonomik sıkıntılardan dolayı bu sorunların hemen çözümlenemediğini kaydeden Tatar, ancak hedefler konulduğunda ve kararlılık gösterildiğinde  zaman içinde bu hedeflere  mutlaka ulaşılacağını belirtti.
TAK’ın bir devlet ajansı olduğunu, devletin hassasiyetlerini, zor şartlarda verilen KKTC  mücadelesini  gözetmesi gerektiğini dile getiren Tatar, KKTC’nin sesi olduğuna göre TAK’ın KKTC’nin ilkeleri ve duyarlılıklarına göre hareket etmesi gerektiğini de söyledi.
 

Son Güncelleme: 20.12.2019 15:55
Anahtar Kelimeler:
TAK Yönetim KuruluErsin Tatar
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