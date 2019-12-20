TAK Yönetim Kurulu Büyükelçi Başçeri’yi ziyaret etti

TAK Yönetim Kurulu, ajansın kuruluşunun 46’ncı yıl dönümü vesilesiyle başlattığı ziyaretler çerçevesinde, bugün de Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri tarafından kabul edildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Emin Akkor görüşmede yaptığı konuşmada, TAK’ın 2019’da da ülke gündemini objektif ve aksaksız bir şekilde aktardığına inandığını belirtti.

Akkor ayrıca, hizmetlerini genişletme adına, Haziran 2020 itibarıyla İngilizce bülten hazırlanacağını da açıkladı.

Büyükelçi Ali Murat Başçeri ise TAK’ın sadece yazılı yayın yapan medyanın değil görsel medya için de en önemli kaynak olduğunu ifade etti.

TAK’ın Kıbrıs Türkü’nün sesi olduğunu, farklı dillerde de hizmet vermeye başlayacak olmasını öğrenmekten de memnuniyet duyduğunu belirten Başçeri, “Kıbrıs Türkü’nün haklı davasının dünyaya duyurulmasında yaptığınız çalışmalar hem Türkiye Cumhuriyeti hem de KKTC’nin elini güçlendirecektir” dedi.



