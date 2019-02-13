TAK'TAN düşündürücü yaklaşım

Tarafsızlığı ile ülke basınına yön vermesi gereken TAK, dün Mecliste HP Milletvekili Gülşah Manavoğlu’nun açıklamalarını, sansür eder gibi kısalttı. Buna karşılık YÖDAK başkanının açıklamalarını ise geniş bir biçimde yayımladı. Dikkatlerden kaçmayan bu davranış karşısında ise bazı sorular akla geliyor.

Tarafsız olması gereken TAK bu gücü kimden alıyor ?

Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına bağlı olan TAK bu gücü Kudret Özersay’dan mı alıyor?

Yönetim Kurulunda Cumhurbaşkanına yakınlığı ile bilinen üyeler TAK’ı YÖDAK ve diğer konularda baskı altına mı alıyor ?

YÖDAK konusunda sessiz kalan parti başkanları ve hükümet yetkilileri, Milletvekiline karşı yapılan buna sansüre de mi sessiz kalacak ?