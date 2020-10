Türk Ajansı Kıbrıs(TAK), sandıkların kapanmasının ardından Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanan seçim sonuçlarını ve haberleri abonelerine ve twitter hesabından (@TAKAjansi) halka hızlı şekilde aktaracak.

TAK muhabirlerinin ve editörlerinin YSK’dan aldıkları sonuçlar ve seçime katılan adayların seçim ofislerinden aldıkları bilgiler, YSK’nın sonuçların duyurulmasına izin vermesinden itibaren an be an grafiklerle paylaşılacak.