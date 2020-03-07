TAK Müdürü Gürdallı’dan Rum polisine kınama

TAK MÜDÜRÜ GÜRDALLI’DAN RUM POLİSİNE KINAMA

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) Müdürü Fehmi Gürdallı, Rum polisinin bugün Lokmacı sınır kapısında gazetecilere ve eyleme katılanlara yönelik sert tutumunu ve biber gazı sıkmasını kınadı.

Gürdallı, gazetecilerin ve eyleme katılanların kısa mesafeden yüzüne biber gazı sıkılmasının hiçbir haklı gerekçesi olamayacağına dikkat çekti.

Gürdallı, “Ellerinde fotoğraf makineleri, boyunlarında basın kartları asılı olan, aralarında TAK fotomuhabiri Erol Uysal’ın da bulunduğu, gazeteci oldukları çok açık belli olan kişilerin hedef alınması kabul edilemez. Bu basın özgürlüğüne de müdahaledir. Her ortamda gazetecilerin görevlerini rahat şekilde yapmalarına olanak tanınmalıdır” dedi.