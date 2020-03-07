banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
109601
ALTIN
327.305
DOLAR
6.0875
STERLİN
7.9339
EURO
6.8838
banner339
Kayseri pastırmalı temaslar
Kayseri pastırmalı temaslar
Ajite etme, edilme
Ajite etme, edilme
Damat pislikse kayınpederinin suçu ne!
Damat pislikse kayınpederinin suçu ne!
Paramız bu kadar çok mu?
Paramız bu kadar çok mu?

TAK Müdürü Gürdallı’dan Rum polisine kınama

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) Müdürü Fehmi Gürdallı, Rum polisinin bugün Lokmacı sınır kapısında gazetecilere ve eyleme katılanlara yönelik sert tutumunu ve biber gazı sıkmasını kınadı.

TAK Müdürü Gürdallı’dan Rum polisine kınama

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) Müdürü Fehmi Gürdallı, Rum polisinin bugün Lokmacı sınır kapısında gazetecilere ve eyleme katılanlara yönelik sert tutumunu ve biber gazı sıkmasını kınadı.

07 Mart 2020 Cumartesi 18:26
TAK Müdürü Gürdallı’dan Rum polisine kınama
banner337

TAK MÜDÜRÜ GÜRDALLI’DAN RUM POLİSİNE KINAMA

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) Müdürü Fehmi Gürdallı, Rum polisinin bugün Lokmacı sınır kapısında gazetecilere ve eyleme katılanlara yönelik sert tutumunu ve biber gazı sıkmasını kınadı.

banner317
Gürdallı, gazetecilerin ve eyleme katılanların kısa mesafeden yüzüne biber gazı sıkılmasının hiçbir haklı gerekçesi olamayacağına dikkat çekti.

Gürdallı, “Ellerinde fotoğraf makineleri, boyunlarında basın kartları asılı olan, aralarında TAK fotomuhabiri Erol Uysal’ın da bulunduğu, gazeteci oldukları çok açık belli olan kişilerin hedef alınması kabul edilemez. Bu basın özgürlüğüne de müdahaledir. Her ortamda gazetecilerin görevlerini rahat şekilde yapmalarına olanak tanınmalıdır” dedi.

banner340
Son Güncelleme: 07.03.2020 21:34
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatar: “KKTC’nin kabul edilmesine yönelik çalışmalar hızlandırılmalı”
Tatar: “KKTC’nin kabul edilmesine yönelik çalışmalar hızlandırılmalı”
Özersay: Vatandaşlarımıza karşı şiddet kullanılmasını kınıyorum
Özersay: Vatandaşlarımıza karşı şiddet kullanılmasını kınıyorum
Sucuoğlu, Lokmacı’da Rum polisinin göstericilere biber gazı sıkmasını kınadı
Sucuoğlu, Lokmacı’da Rum polisinin göstericilere biber gazı sıkmasını kınadı
Başbakan Tatar, Anastasidis yönetimini protesto etti
Başbakan Tatar, Anastasidis yönetimini protesto etti
Thrones Club'ta eğlence tavan yaptı
Thrones Club'ta eğlence tavan yaptı
Salih Mendeli'ye iftira atılıyor
Salih Mendeli'ye iftira atılıyor
Ani ve gayri tabii ölümle ilgili gelişme
Ani ve gayri tabii ölümle ilgili gelişme
Hemşireler ve Ebeler Sendikası: “Kadınlarımızın 1 gün değil 365 gün hatırlanmasını dileriz”
Hemşireler ve Ebeler Sendikası: “Kadınlarımızın 1 gün değil 365 gün hatırlanmasını dileriz”
“sessiz Çığlık” Mektup Yarışmasının Ödül Töreni 13 Mart’ta
“sessiz Çığlık” Mektup Yarışmasının Ödül Töreni 13 Mart’ta
Dış Basın Birliği Rum Polisinin Göstericilere Yönelik Tavrını Protesto Etti
Dış Basın Birliği Rum Polisinin Göstericilere Yönelik Tavrını Protesto Etti

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim