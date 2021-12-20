TAK Müdürü Gürdallı ve Yönetim Kurulu, TC Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri’yi ziyaret etti

GÜRDALLI: “TAK, 48 YILDIR KIBRIS TÜRK HALKININ SESİNİ DÜNYAYA DUYURMAYA ÇALIŞIYOR”

BAŞÇERİ: “TAK DEĞİŞİME ÖNCÜLÜK EDEBİLECEK YETKİNLİĞE SAHİP”

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) Müdürü Fehmi Gürdallı, 1973’te zor dönemlerde kurulan TAK’ın, 48 yıldır Kıbrıs Türk halkının hem haber alma özgürlüğüne hizmet ettiğini, hem de sesini dünyaya duyurmaya çalıştığını kaydetti.

TAK Müdürü Fehmi Gürdallı ve Yönetim Kurulu üyeleri TAK’ın 48. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’yi ziyaret etti.

GÜRDALLI: “GÜVENİLİR, DOĞRU, TARAFSIZ HABER VERME MÜCADELESİNİ SÜRDÜRÜLÜYOR”

TAK Müdürü Gürdallı ziyarette yaptığı konuşmada, dünyada medyanın büyük bir değişim, dönüşüm içinde olduğuna işaret ederk, TAK’ın da bu değişime ayak uydurarak, güvenilir, doğru, tarafsız haber verme mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü söyledi.

BAŞÇERİ: “TAK DEĞİŞİME ÖNCÜLÜK EDEBİLECEK YETKİNLİĞE SAHİP”



TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de, TAK’ın 48’inci yaşının hayırlı, uğurlu olmasını dileyerek, yarım asrın devrilmesine 2 sene kaldığına dikkat çekti.Kıbrıs Türkü’nün mücadelesini, sesini duyurmak adına 10 yıl arayla hayata geçirilen 2 kurum olduğunu dile getiren Başçeri, birinin 1963’te kurulan ve 58’inci yıl dönümünü hafta içerisinde kutlayacak olan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu, diğerinin de 1973’te Kıbrıs Türkü’nün yazılı ve görsel haberlerini hazırlamak üzere kurulan Türk Ajansı Kıbrıs olduğunu söyledi.Medya, basın ve haber dağıtımı konusunda dönüşüm yaşandığı bir çağda olunduğunu ifade eden Ali Murat Başçeri, bazı olayların dijital ortamda gerçekleştiğini kaydetti.TC Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri, TAK’ı, medya okuryazarlığının, dijital ortamda haberlerin doğru, tarafsız aynı zamanda da hızlı bir şekilde dağılmasına öncülük edecek, bu değişimin Kıbrıs Türk basınında öncüsü olacak bir kurum olarak gördüğünü ifade etti.TAK’ın, bu değişime öncülük edebilecek yetkinliğe sahip olduğuna inandığını dile getiren Başçeri, “Bunu başaracak kadrolara sahip. Umut ederim önümüzdeki dönemde bu dönüşümün öncüsü olarak Türk Ajansı Kıbrıs yoluna devam edecek” dedi.Bu yolculukta bugüne kadar olduğu gibi Anadolu Ajansı, İletişim Başkanlığı ve TC Büyükelçiliği olarak TAK’ın yanında olmaya devam edeceklerini ifade eden Başçeri, TAK’a nice yaşlar diledi.TAK’ın, Kıbrıs Türkü’nün sesinin uluslararası topluma duyurulması için verdiği katkı ve çabaya işaret eden Başçeri, büyük Türk milletinin bir parçası olan Kıbrıs Türkü’nün haklı mücadelesinin duyurulması adına TAK’a teşekkürlerini sundu.