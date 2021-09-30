TAK Müdürü Gürdallı Özkıraç’ın eleştirilere yanıt verdi

TAK’ın, halkın her kesiminin sesini duyurmakla mükellef olduğunu belirten Gürdallı, Özkıraç’ın iki kez telefonla arayarak, El-Sen yönetimine eleştiriler yönelten İnisiyatifin açıklamalarının yayınlanmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdiğini kaydetti.
TAK’ın editöryal politikasına müdahale edilmesine ya da TAK üzerinde baskı kurulmasına müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Gürdallı, El-Sen’in eylemlerine ve açıklamalarına yer verildiği gibi, farklı görüşlere de yer vereceklerini, demokrasiyi gerçekten benimseyen herkesin, eleştirilere karşı da tahammül göstermesi gerektiğini ifade etti.