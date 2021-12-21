TAK'ın 48. kuruluş yıldönümü için kutlama mesajları

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, TAK’ın güvenilir, tarafsız, etik ve hızlı habercilik ilkeleriyle hareket eden en önemli kurumlardan biri olduğunu vurguladı. Sosyal medyadaki bilgi kirliliğine, yanlış haberlere işaret eden Güngördü, doğru habere ulaşmanın bu nedenle çok önemli olduğunu söyledi.

Nidai Güngördü, “TAK’ın önümüzdeki günlerde de Kıbrıs Türk halkının doğru ve güvenilir bilgi alabilmesi için gerekli öncülüğü yapmasını dilerim” dedi.



SERDAROĞLU: “TARAFSIZ, OBJEKTİF, KAMU MENFAATİNİ GÖZETEN YAYIN YAPMAKTAN VAZGEÇİLMEDİ”

Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, TAK’ın kurulduğu günden bu yana tarafsız, objektif, kamu menfaatini gözeten, milli ve manevi değerlere bağlı, birlik ve beraberlik anlayışıyla yayıncılık yapmaktan vazgeçmediğini söyledi.



Zor yıllarda ve zamanlarda bile halkın doğru habere ulaşması, tarafsız ve güvenilir bilgi edinmesi için çalışıldığını kaydeden Serdaroğlu, TAK çalışanlarını tebrik etti.Serdaroğlu, TAK’ın sendikal mücadele de her zaman işçinin, emekçinin, üretenin ve çalışanın sesi olduğunu belirtti.



