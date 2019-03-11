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TAK ailesinin acı günü

TAK ailesinin acı günü

11 Mart 2019 Pazartesi 12:29
TAK ailesinin acı günü

Ercan-İskele anayolunda dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) çalışanlarından Ayşegül Taşpınar’ın kızı İlter Taşpınar toprağa verildi..İlter Taşpınar’ın cenazesi, Lefkoşa İsmail Safa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Lefkoşa mezarlığında defnedildi.

Cenaze namazına Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı, aile yakınları ve sevenleri katıldı..Başta İlter Taşpınar’ın anne-babası, kardeşi ve eşi olmak üzere cenazeye katılanlar gözyaşlarına boğuldu.

Dün Ercan-İskele anayolunda meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkarak şerit değiştiren Fatma Yakupoğluları (K-50) yönetimindeki araç, İlter Taşpınar (K-27) ve eşi Umut Çavuşgil’in (E-35) bulunduğu otomobile çarpmıştı.

Kaza sonucu yaralanan üç kişi Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılmış, ancak 27 yaşındaki İlter Taşpınar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Son Güncelleme: 11.03.2019 15:42
Anahtar Kelimeler:
Tak Ajansı
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