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TAK 48 yaşında

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK), 48. kuruluş yıldönümünü kutluyor.

20 Aralık 2021 Pazartesi 09:15
TAK 48 yaşında

TAK Müdürü Fehmi Gürdallı, 48. kuruluş yıldönümü nedeniyle bir açıklama yayınladı. Gürdallı, 21 Aralık 1973’te Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın talimatıyla yayın hayatına başlayan Ajansın kuruluş yıldönümünü iftiharla kutladıklarını belirtti.

Günümüzde sosyal medya ve dijitalleşme sayesinde “bilgiye ulaşmanın kolaylaştığını ancak yaşanna bilgi kirliliği nedeniyle doğru habere ulaşmanın zorlaştığını” vurgulayan Gürdallı, TAK’ın haber bültenleriyle Kıbrıs Türk basını için, sosyal medya kanallarıyla da doğrudan Kıbrıs Türk halkı için ana haber kaynağı olduğunu vurguladı.

Haberlerin doğru ve tarafsız şekilde hazırlanmasının ve hızlı şekilde kamuoyuyla paylaşılmasının, bilgi kirliliğinin önlemek açısından hayati önemde olduğunu belirten Gürdallı, bunun ancak iyi bir ekiple başarılabileceğini, TAK'ın da bu deneyimli ve iyi ekibe sahip olduğunu ifade etti.  “Bir haber ajansının en önemli varlığı itibarıdır” diyen Gürdallı, “Bizim için de TAK’ın itibarı her şeyden önemlidir” şeklinde konuştu.

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Gürdallı, Ajansın önümüzdeki dönemde de doğru ve tarafsız haberlerle, KKTC'de basın ve haber alma özgürlüğünün en temel unsurlarından biri olma mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini, bunun halka karşı en büyük sorumlulukları olduğunu vurguladı.

ETKİNLİK PROGRAMI

TAK’ın 48. kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde yarın saat 09.30’da Atatürk Anıtı’na, 10.00’da Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün, 10.30’da ise Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarlarına çelenk konulacak.

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Son Güncelleme: 20.12.2021 10:49
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