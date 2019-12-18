TAK 46 yaşında

TAK Müdürü Fehmi Gürdallı, 46. kuruluş yıldönümü nedeniyle bir açıklama yayınladı. 21 Aralık 1973’te kurulan Ajansın kuruluş yıldönümünü gururla kutladıklarını kaydeden Gürdallı, günümüzde hem dünyada hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) dijitalleşmeyle, internetle ve sosyal medyanın yaygın kullanımıyla birlikte haber kaynaklarının ve çeşitliliğinin arttığını vurguladı.

Gürdallı, bu durumun, basında tekelleşmenin önüne geçilmesi, içeriğin zenginleşmesi, daha geniş kitlelere daha hızlı şekilde ulaşılabilmesi gibi birçok fırsatla birlikte, bazı dikkat edilmesi gereken unsurları da beraberinde getirdiğine dikkat çekti.

Fehmi Gürdallı, günümüzde en çok dikkat edilmesi gereken noktaların, ‘dezenformasyon, yalan/asılsız/uydurma haber ve bilgi kirliliği’ olduğunu vurguladı. Gürdallı, daha fazla ‘tık’ ve ‘beğeni’ almak uğruna doğrulanmayan haberleri hızlıca kamuoyuna/takipçilere yayma yarışının, ya da kasıtlı olarak, algı yaratmak amacıyla asılsız/uydurma haberler yayınlanmasının hem ülkemizde hem de dünyada “güvenilir ve tarafsız” medya organlarına ihtiyacı artırdığını vurguladı.

Gürdallı, medyadaki dönüşümün TAK gibi ajansları da değişime zorladığını, ancak “güvenilir ve tarafsız” haber için onlara duyulan ihtiyacı ortadan kaldırmadığını hatta artırdığını kaydetti.



Güvenilir, doğrulanmış ve tarafsız haberlerin hızlı şekilde kamuoyuyla paylaşılmasının, dezenformasyonun/bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi açısından da elzem olduğunu ifade eden Gürdallı, TAK’ın önümüzdeki süreçte de üzerine düşeni yapacağını bildirdi.Gürdallı, “TAK önümüzdeki dönemde de güvenilir ve tarafsız haberin adresi olacak, KKTC'de basın ve ifade özgürlüğünün en temel unsurlarından biri olmayı sürdürecektir” dedi.

ETKİNLİK PROGRAMI

TAK’ın 46. kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde yarın saat 10.00’da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 20 Aralık Cuma saat 10:00’da Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, 11:00’de Başbakan Ersin Tatar, 17:00’de Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay ziyaret edilecek.

Yarın saat 11.00’de Atatürk Anıtı’na, 11.30’da Dr. Fazıl Küçük’ün , 12.00’de Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarlarına çelenk konulacak.

