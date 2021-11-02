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Tahsin Mertekçi kabri başında anılacak

Yalova Spor Kulübü eski Başkanı ve eski Milletvekili Tahsin Mertekçi, vefatının 4’üncü yıldönümünde 6 Kasım Cumartesi günü sabah saat 10.30’da kabri başında anılacak.

02 Kasım 2021 Salı 12:02
Tahsin Mertekçi kabri başında anılacak

Yuvacık Kabristanlığı’nda bulunan kabri başında yapılacak anma törenine Tahsin Mertekçi’nin sevenleri katılacak. Toplumun her kesiminden seveni bulunan Tahsin Mertekçi, 4 yıl önce elim bir trafik kazası sonucu aramızdan ayrılmıştı.

TAHSİN MERTEKÇİ KİMDİR?

Tahsin Mertekçi, eski milletvekillerinden, Yalova Spor Kulübü Başkanlığı yapmış, ülkemiz için çok büyük bir değerdi.

Ülkemizin en büyük sorunu trafiğe dikkat çekmek amacıyla Yeşilırmak’tan Karpaz’a yürüyen Mertekçi, 4 Kasım 2017’de geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi. Tahsin Mertekçi, 15 Nisan 1967’de Limasol’a bağlı Yalova (Piskobu) köyünde dünyaya geldi.

Beş erkek kardeşin en büyüğü olan Tahsin Mertekçi, 1974’te çocuk yaşta, Piskobu’ya (Yalova) veda etti, Bostancı köyüne ailesi ve köylüleriyle birlikte göç etti. Mertekçi doğduğu köy olan Piskobu’yu çocuk yaşta terk etmesine rağmen hiçbir zaman unutamamış ve her fırsat bulduğunda doğduğu köye gitmiş.

Mertekçi’nin doğduğu köye olan aşkı ve sevgisinden de anlaşılacağı gibi, Piskobu’dan kuzeye getirebildiği tek hatıra olan Yalova Spor Kulübü’ne gönülden bağlılığıydı.

Tahsin Mertekçi, 28 yaşında belki de dönemin en genç başkanı olarak 1995 yılında canından çok sevdiği, Yalova Spor Kulübü Başkanlığı’na seçildi. Mertekçi, Yalova’yı canından çok seviyordu ve Yalova’ya adanmış bir hayat geçirdi.

Mertekçi yıllarca başkanlığını yaptığı Yalova’da futbolcu, taraftar, yönetici olarak da hizmet verdi.

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Tahsin Mertekçi, Yalova’ya birçok ilki yaşattı ve büyük başarılara imza attı.

Mertekçi’nin başkanlığı döneminde Yalova Spor Kulübü’nün sahası, çim sahaya dönüştürüldü ve bundan bir sene sonra Yalova’nın stadı Bostancı Fikri Karayel Stadı’nı ışıklandırarak, KKTC’de Lefkoşa Atatürk Stadı’ndan sonra ilk gece maçının burada oynanmasını sağladı.

Sadece Yalova’ya değil ülke sporuna da hizmet veren Tahsin Mertekçi, büyük mücadeleler verdi.

1998 yılının aralık ayında, 31 yaşındayken Toplumcu Kurtuluş Partisi’nden (TKP) Güzelyurt Milletvekili seçilen Tahsin Mertekçi, dönemin en genç milletvekili olarak meclisteki yerini aldı.

2003 yılında TKP’nin de kurucusu olduğu Barış ve Demokrasi Hareketi partisinden tekrar Güzelyurt milletvekili seçilen Mertekçi, mecliste İdari ve Sosyal İşler Komitesi Başkanlığı, Hukuk ve Siyasi İşler Komite üyeliği, Ekonomi, Maliye ve Bütçe Plan Komitesi üyeliği, Dilekçe Komitesi üyeliği, Kültür Varlıkları Komitesi üyeliği, Araştırma Komitesi başkanlığı yaptı.

Mertekçi, bu dönemde BDH’dan meclis grup başkan vekilliği görevini de başarıyla yürüttü.

Tahsin Mertekçi, “Ülkemizin en büyük sorunu” olarak nitelendirdiği trafik kazalarına dikkat çekmek ve “dur” demek için “Bilinçli insan-güvenli yol- kazasız ulaşım” sloganıyla 13 Eylül 2014’te Yeşilırmak’tan Karpaz’a kadar yürümüş ve ülkemizdeki her kesimden büyük destek almıştı.

4 Kasım 2017 tarihinde geçirdiği trafik kazası sonucu genç yaşta yaşamını yitiren Mertekçi, ülkemizin yetiştirdiği değerlerden ve sadece toplumu için çalışan ender insanlardandı.

Günümüzde Tahsin Mertekçi’nin ismi Yalova ile birlikte, Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı’nda ve Bostancı’da Tahsin Mertekçi Caddesi’nde yaşamaya devam ediyor. Ayrıca 2018 yılındaki Kıbrıs Kupası da ‘Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası’ olarak düzenlenmiştir.

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Anahtar Kelimeler:
Tahsin Mertekçi
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